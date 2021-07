Turmspringer Tom Daley: Bewegende Worte nach Olympia-Sieg

27.07.2021 08:30 Uhr

Der schwule Wasserspringer und frisch gebackene Olympiasieger Tom Daley will ein Vorbild für die LGBT-Jugend sein.

Der britische Wasserspringer holte am Montag (26. Juli) in Tokio zusammen mit Matty Lee die Goldmedaille. Nach dem phänomenalen Sieg richtete der 27-Jährige bewegende Worte an die LGBTI-Community.

„Ich fühle mich unglaublich stolz zu sagen, dass ich ein schwuler Mann und gleichzeitig ein Olympia-Sieger bin“, erklärte Tom Daley. „Als ich jünger war, dachte ich nicht, dass ich je etwas erreichen würde wegen der Person, die ich bin. Dass ich jetzt ein Olympia-Sieger bin, zeigt einfach, dass du alles erreichen kannst.“

Tom Daleys Botschaft

Der gut aussehende Turmspringer sieht eine positive Veränderung bei den diesjährigen Olympischen Spielen. Im Vergleich zu den vergangenen Turnieren gebe es mehr Sportler, die sich geoutet haben. „Ich habe mich 2013 geoutet und als ich jünger war, fühlte ich mich stets wie derjenige, der allein und anders war und nicht hineinpasste. Es gab etwas an mir, das nie so gut sein würde, wie mich die Gesellschaft haben wollte. Ich hoffe, dass jede junge LGBT-Person da draußen sehen kann, dass du nicht alleine bist, egal wie alleine du dich gerade fühlst. Du kannst alles erreichen“, lautet die eindringliche Botschaft des Briten.

Aufsehenerregendes Outing

Ende 2013 gab der damals 19-Jährige Daley in einem YouTube-Video bekannt, sich in einen Mann verliebt zu haben. Doch das Coming Out auf dem Höhepunkt seiner Karriere hatte keine Nachteile für ihn. Seit Mai 2017 ist er mit dem 20 Jahre älteren texanische Filmemacher und Aktivisten Dustin Lance Black verheiratet.

Im Juni 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Er erhielt seinen Namen nach Daleys an Krebs verstorbenem Vater Robert. (Bang/KT)