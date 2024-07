Ehefrau Viktoria ist schwanger Turner Lukas Dauser wird nach Olympia erstmals Vater

Werden erstmals Eltern: Lukas Dauser und seine Ehefrau Viktoria beim Ball des Sports im Februar 2024. (ncz/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 16:01 Uhr

Erst die Goldmedaille, dann das Vaterglück? Turner Lukas Dauser gilt als eine der großen Goldhoffnungen Deutschlands bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Jetzt hat er bekannt gemacht, dass seine Ehefrau mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger ist.

Aufregende Zeiten für Turnweltmeister Lukas Dauser (30): Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris ist der amtierende Sportler des Jahres eine der größten Goldhoffnungen des deutschen Teams. Und auch privat läuft es rund: Ehefrau Viktoria (28) ist schwanger. Das erste gemeinsame Kind der beiden soll voraussichtlich im September das Licht der Welt erblicken. Das verrieten die beiden jetzt im Interview mit dem Magazin "Bunte".

Als sie im Januar herausfanden, dass sie Eltern werden, hätte Vicky, wie Dauser seine Ehefrau nennt, vor Freude geweint, verrät der Turner. "Und Lukas hat das Grinsen kaum mehr aus dem Gesicht bekommen", fügt seine Ehefrau hinzu. "Dass wir bald Eltern werden, ist das Größte für uns. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung, nach unserer Traumhochzeit gehören Kinder für uns dazu, um komplett zu sein."

Lukas Dauser und Ehefrau Viktoria sind seit elf Jahren ein Paar

Der Sportler und die Zahnärztin sind seit 2023 verheiratet und bereits seit elf Jahren ein Paar. Auch sie hat eine erfolgreiche Karriere in der Rhythmischen Sportgymnastik hinter sich, wurde 2012 in der Mannschaft deutsche Meisterin. In dieser Zeit lernten sich die beiden kennen, wie sie im Interview verraten.

Sie gab ihre Sportkarriere zugunsten des Berufs auf und studierte Zahnmedizin. Dauser wurde 2016 und 2017 einfacher sowie 2021 dreifacher deutscher Meister, zudem holte er 2015 und 2023 Gold im Turn-Weltcup. Bei den Weltmeisterschaften 2023 in Antwerpen holte er ebenfalls Gold am Barren. Die Spiele in Paris sind für Dauser die dritten Olympischen Spiele: 2016 qualifizierte er sich in Rio de Janeiro für das Finale im Mannschaftskampf, 2021 gewann er in Tokio die Silbermedaille im Barren und erreichte erneut das Finale im Mannschaftskampf. Im November 2021 wurde er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet, 2023 wurde er Sportler des Jahres.