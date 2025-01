Neue Staffel ab dem 8. Januar TV-Clan „Die Wollnys“: Auch das Drehteam ist wie Familie

Die 17. Staffel "Die Wollnys" startet am 8. Januar bei RTLzwei. (eyn/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 13:22 Uhr

Silvia Wollny und ihre Großfamilie gehören fest in die deutsche TV-Sendelandschaft. Auch 14 Jahre nach der ersten Folge gibt es bei "Die Wollnys" immer wieder etwas Neues zu erleben - und das Produktionsteam hat sogar schon eigene Hausschuhe, wie Silvia im Interview verrät.

Sylvana, Sarafina, Estefania, Lavinia und all die anderen sind wieder da! Ab dem 8. Januar (immer mittwochs um 20:15 Uhr und bei RTL+) kehrt Deutschlands bekannteste Großfamilie in "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" bei RTLzwei zurück auf den Bildschirm. Inzwischen ist es schon die 17. Staffel, in der die Fans das turbulente Leben rund um Familienoberhaupt Silvia Wollny (59) verfolgen können.

Bei sechs erwachsenen Töchtern, deren Partnern und den vielen Enkelkindern ist im Hause Wollny immer was los. Zuletzt sorgte besonders Sarah-Jane (26) mit ihrer Zeit bei "Temptation Island V.I.P." für Schlagzeilen, die auch in den neuen Folgen thematisiert werden. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Mama Silvia, was sie von der Teilnahme ihrer Tochter am TV-Treuetest hält. Außerdem spricht sie über ihr Familiengeheimnis und die enge Beziehung zum "Die Wollnys"-Produktionsteam.

Video News

Mittlerweile läuft schon die 17. Staffel "Die Wollnys". Wieso ist Ihre Sendung so erfolgreich?

Silvia Wollny: Wir laufen schon seit 2011 bei RTLzwei – das ist wirklich eine lange Zeit! Wir freuen uns natürlich auch, dass unsere Sendung nach wie vor so gerne geschaut wird. Unsere Fans sagen uns immer, dass sie es lieben, dass wir so authentisch sind und dass wir unsere Zuschauer in guten und schweren Zeiten so nah an uns und unser Leben ranlassen.

Was reizt Sie nach all den Jahren daran, Ihr Familienleben immer noch von der Kamera begleiten zu lassen?

Wollny: Wir haben ein tolles Produktionsteam um uns herum, das uns bei unserem alltäglichen Leben filmt und begleitet. Viele kennen wir schon sehr lange. Einige haben ihre Hausschuhe für die Drehtage bei uns stehen (lacht). Das Team gehört fast schon zur Familie. Wir nehmen die Jungs und Mädels nicht als Fremdkörper in unserem Haus wahr, der uns stört oder so. Das macht das Drehen mit ihnen so angenehm und lässt uns so sein wie wir sind. Es macht einfach Spaß.

Bei "Die Wollnys" gibt es auch sehr private Probleme zu sehen. Gab es in der neuen Staffel Momente, in denen Sie sich gewünscht hätten, die Kamera wäre nicht dabei?

Wollny: Nein, wie gesagt, das Drehteam ist wie Familie für uns und nicht wie Eindringlinge, das macht es so schön und natürlich im Umgang.

Familienzusammenhalt ist bei Ihnen ein großes Thema. Was ist Ihr Geheimnis, um trotz unterschiedlicher Meinungen – zum Beispiel bei der Erziehung Ihrer Enkel – immer wieder zueinanderzufinden?

Wollny: Wir reden alle viel miteinander – auch in schwierigen Situationen bleiben wir stets im Gespräch. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Wir sagen uns immer ehrlich die Meinung – da wird auch mal diskutiert und gestritten. Aber wenn man miteinander spricht, findet sich immer eine Lösung.

Ihre Tochter Sarah-Jane war gerade bei "Temptation Island VIP" zu sehen und hat mit ihrer Beziehung für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Was sagen Sie zu der Ausstrahlung und der Beziehung Ihrer Tochter?

Wollny: Sarah-Jane ist erwachsen und sie hat die Entscheidung zur Teilnahme bei "Temptation Island VIP" selbst getroffen. Ich kannte die Sendung ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ihr ganz fest die Daumen gedrückt und gehofft, dass sie den Treuetest mit den Antworten verlässt, die sie sich gewünscht hat. Und ich war sehr froh, sie danach wieder in die Arme zu schließen! Es war krass, zwei Wochen keinen Kontakt zu haben.

Wie stehen Sie allgemein zur Teilnahme Ihrer Kinder an Reality-TV-Formaten?

Wollny: Solche Themen bespreche ich mit meinen Töchtern, wenn sie damit auf mich zukommen.

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" ab 8. Januar 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.