10.11.2020 13:58 Uhr

TV-Koch Steffen Henssler hatte Corona

Corona-Talk bei "Hart aber Fair": Moderator Frank Plasberg begrüßte am Montagabend in seiner Sendung unter anderem TV-Koch Steffen Henssler. Und der erklärte nicht nur, was er über den Teil-Lockdown denkt.

Moderator Frank Plasberg (63) begrüßte am Montagabend zum Corona-Talk in „Hart aber Fair“ unter anderem auch TV-Koch Steffen Henssler (48) – und der verriet in der Sendung zum Thema Corona-Impfstoff, dass er selbst bereits mit dem Virus infiziert war.

Am Ende der Talkshow fragte Plasberg die anwesenden Gäste, ob sie sich mit dem neuen Corona-Impfstoff behandeln lassen würden. Henssler antwortete prompt: „Erst mal nicht, weil ich es auch gehabt habe. Deswegen stehe ich, glaube ich, ganz hinten auf der Liste und ich müsste mich, glaube ich, erst einmal bisschen mehr informieren und mir ein Bild davon machen.“

„Das muss mir jemand mal erklären“

Auch wenn der Impfstoff als Hoffnungsschimmer für seine Branche angesehen werden kann, äußert sich der TV-Koch kritisch zu den aktuellen Einschränkungen in der Gastronomie: „Mit einem Lockdown wird erwartet, dass die Zahlen runtergehen, aber es werden Branchen getroffen, die bis dato nicht damit aufgefallen sind, dass sie Infektionstreiber waren. Gleichzeitig sehe ich Busse an mir vorbeifahren, die randvoll mit Leuten sind. Das muss mir jemand mal erklären.“

Henssler ist zudem der Meinung, dass die Treffen, die in den vergangenen Monaten in einem geordneten Rahmen in der Gastronomie stattgefunden haben, sich jetzt in private Räume verlagerten und dort kein Hygienekonzept zu erwarten sei. Der Koch über den Teil-Lockdown: „Ich kann verstehen, dass das gemacht werden muss, aber dann muss man konsequent sein.“

(jtw/spot)