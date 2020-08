27.08.2020 06:49 Uhr

TV-Star Eric Stehfest wird wieder Vater

Schauspieler Eric Stehfest und seine Frau Edith bekommen Nachwuchs. Es ist das zweite Kind für das Künstler-Paar.

Eric Stehfest (31, „9 Tage wach“) und seine Ehefrau Edith (25) werden erneut Eltern. „Der Geburtstermin unseres Babys ist im Januar 2021“, verriet der TV-Star der „Bild“-Zeitung. Das Paar, das seit 2015 verheiratet ist, hat bereits einen vierjährigen Sohn. Ob das zweite Kind ein Junge oder Mädchen wird, wissen die beiden Künstler offenbar noch nicht. „Wir haben uns schon eine Fülle von Vornamen überlegt, aber letztlich wird die Namensfindung sicher eine spontane Sache“, erklärt Eric Stehfest zudem.

Stehfest wurde bekannt durch seine Rolle in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Zu sehen ist er zudem unter anderem in „Julia Durant ermittelt“. Auch bei „Let’s Dance“ trat er an, die Show „Dancing on Ice“ gewann er. Sein biographisches Buch „9 Tage wach“, in dem er von seiner Drogensucht erzählt, die er besiegen konnte, wurde verfilmt.

(hub/spot)