TV-Star Simone Hanselmann zeigt sich nackt im „Playboy“

Der Playboy hatte schon einmal bei Simone Hanselmann angefragt. (rto/spot)

11.05.2021 23:45 Uhr

"Der Bergdoktor"-Star Simone Hanselmann hat sich für den "Playboy" ausgezogen und ziert das Cover der Juni-Ausgabe.

Seit drei Jahren spielt Simone Hanselmann (41) die Apothekerin Franziska Hochstetter in der beliebten ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. Nun zeigt sich die 41-Jährige hüllenlos in der Juni-Ausgabe des Männer-Magazins „Playboy“, das bereits vor langer Zeit einmal bei Hanselmann angeklopft hatte.

So hatte das Magazin Hanselmann schon mit Anfang 20 ein Angebot für ein Shooting vorgelegt. Doch die heute 41-Jährige lehnte ab: „Beim ersten Mal, als ich mit Anfang 20 gefragt wurde, hatte ich Angst davor, dass es heißen könnte, ich hätte meine Karriere nur den Fotos zu verdanken“, verrät die Schauspielerin im Gespräch mit dem „Playboy“. Heute habe sie sich hingegen „sehr geschmeichelt gefühlt“.

Und was sagt ihr TV-Kollege, der „Bergdoktor“ Hans Sigl (51), dazu? Dieser habe die Bilder noch gar nicht gesehen, so Hanselmann gegenüber der „Bild“-Zeitung. Und auch auf die Reaktionen der Zuschauer sei sie gespannt: „Ich hoffe gut. Ich will ja niemanden damit ärgern. Aber es wird auch niemand gezwungen, sich die Bilder anzusehen.“