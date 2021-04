TV-Star Willi Herren ist tot

Willi Herren wurde nur 45 Jahre alt. (jom/spot)

20.04.2021 16:42 Uhr

Willi Herren ist tot. Der Partysänger, Ex-"Lindenstraße"-Darsteller und Reality-TV-Star starb im Alter von nur 45 Jahren in seiner Wohnung in Köln.

Partysänger und „Lindenstraße“-Urgestein Willi Herren ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Manager und die Kölner Polizei der „Bild“-Zeitung. Herren soll demnach am Dienstag (20. April) in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Mülheim gestorben sein.

Am vergangenen Freitag hatte Herren in Frechen bei Köln auf einem Großmarkt-Parkplatz „Willi Herren’s Rievkoochebud“, einen Stand für Reibekuchen eröffnet. Mit dem Foodtruck wollte er seine finanziellen Einbußen als Partysänger ausgleichen. Zudem ist er derzeit in der aufgezeichneten Sat.1-Reality-TV-Show „Promis unter Palmen“ zu sehen.