25.12.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am 1. Weihnachtsfeiertag

Im Biopic "Louis van Beethoven" (Das Erste) gibt Tobias Moretti den genialen Komponisten. In der "Helene Fischer Show" (ZDF) zeigt die Sängerin die schönsten Momente aus den vergangenen Shows. Außerdem sorgt ein Dino-Hybrid in "Jurassic World" (RTL) für Chaos.

20:15 Uhr, Das Erste, Louis van Beethoven, Biografie

Ludwig van Beethoven, dessen Geburtstag sich 2020 zum 250. Mal jährt, zählt zu den herausragenden Komponisten der Musikgeschichte. Seine Ode „An die Freude“ ist die Hymne der Europäischen Union. Hinter seinen Mythos blickt dieser fiktionale Spielfilm, der sich auf drei Lebensabschnitte fokussiert. Der Jungpianist Colin Pütz spielt das Wunderkind der Bonner Kindheitstage, Anselm Bresgott den rebellischen, jugendlichen Beethoven und Tobias Moretti das vereinsamte und taube Genie am Ende seines Lebens.

20:15 Uhr, ZDF, Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente, Show

Helene Fischer präsentiert ihre persönlichen Highlights aus der „Helene Fischer Show“ der vergangenen Jahre. Europas erfolgreichste Entertainerin hat sich Zeit genommen, die besten und beeindruckendsten Acts der vergangenen neun Jahre herauszusuchen. Es gibt ein Wiedersehen mit imposanten Auftritten vieler nationaler und internationaler Gaststars, spektakulärer Akrobatik und jeder Menge Musik.

20:15 Uhr, ProSieben, Ocean’s 8, Krimikomödie

Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wendet sich Debbie (Sandra Bullock), Danny Oceans jüngere Schwester, an ihre frühere Partnerin Lou (Cate Blanchett). Sie hat es auf ein sündhaft teures Collier abgesehen, welches die Schauspielerin Daphne Kluger (Anne Hathaway) auf der diesjährigen Met-Gala tragen soll. Ihnen bleiben nur dreieinhalb Wochen, um ein Team aus Spezialistinnen zusammenzustellen.

20:15 Uhr, RTL, Jurassic World, Dinoabenteuer

Aus Jurassic Park ist Jurassic World geworden: ein Themenpark, in dem die Besucher hautnah die Dinosaurier besuchen können. Doch dem Gründer ist das nicht genug. Er will weitere Attraktionen bieten, weshalb ein Experiment schief geht und ein durch das Genmaterial verschiedenster Dinos modifizierter „Hybrid-Dinosaurier“ entsteht, der Indominus Rex. Das Weibchen dreht durch und droht den Park und alle Besucher zu töten, wenn sie niemand stoppt. Dinoflüsterer Grady (Chris Pratt) muss helfen.

20:15 Uhr, Tele 5, True Grit, Western

Die 14-jährige Mattie Ross (Hailee Steinfeld) reist nach Fort Smith, um dort Vergeltung für den Mord an ihrem Vater zu üben. Der Täter Tom Chaney (Josh Brolin) ist jedoch bereits Tage vor ihrer Ankunft geflüchtet. Mattie engagiert kurzerhand den berühmt-berüchtigten U.S. Marshal Rooster Cogburn (Jeff Bridges) als Kopfgeldjäger. Als sich Texas Ranger LaBoeuf (Matt Damon) den beiden anschließen will, ist Mattie empört, denn auch der arrogante Gesetzeshüter hat es auf Chaneys Kopf abgesehen.

(cg/spot)