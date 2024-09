Mord mit Aussicht, Bastille Day, ... TV-Tipps am Dienstag

"Mord mit Aussicht: Marie rennt": Marie (Katharina Wackernagel, r.) beim Bäcker. (cg/spot)

SpotOn News | 03.09.2024, 00:04 Uhr

In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) gerät Marie Gabler in eine Zeitschleife. In "Bastille Day" (kabel eins) gerät ein Taschendieb ins Visier von Terrorfahndern. Außerdem untersucht das "starke Team" (ZDFneo) den Todessturz eines jungen Mannes.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Marie rennt, Krimiserie

Marie Gabler (Katharina Wackernagel) erwacht panisch aus einem Albtraum: Gisbert (Kai Schumann) ist tot! Doch auch in der Realität gibt es genug zu tun: Die Scheidungspapiere ihres Ex-Mannes sind angekommen, und Heino (Sebastian Schwarz) und Jenny (Eva Bühnen) drängen auf das obligatorische Schießtraining. Gerade jetzt, wo sie mit inneren Konflikten zu kämpfen hat, will Gisbert die Beziehung klären und fordert ein Liebesgeständnis von ihr. Als Marie zögert und Gisbert enttäuscht davonläuft, geschieht ein schweres Unglück – ist der Albtraum nun Wirklichkeit geworden? Marie steckt in einer scheinbar endlosen Zeitschleife fest und muss einen Ausweg finden, um Gisbert zu retten.

20:15 Uhr, kabel eins, Bastille Day, Actionthriller

Ein Dieb (Richard Madden) gerät unfreiwillig in eine heikle Situation, als er die Tasche einer Frau stiehlt und sie später an einem belebten Ort zurücklässt. Kurz darauf kommt es zu einer Explosion mit tödlichem Ausgang. Der CIA-Agent Sean Briar (Idris Elba) nimmt die Verfolgung des vermeintlichen Attentäters auf, beginnt jedoch bald, an dessen Schuld zu zweifeln. Er setzt alles daran, die wahren Hintermänner des Anschlags zu finden und stößt dabei auf eine weitreichende Verschwörung.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Abgestürzt, Krimi

Carsten Niemeyer (Mario Klischies) stürzt bei einer Wohnungsbesichtigung vom Balkon in den Tod. Keiner der Mitbewerber will etwas bemerkt haben. Das "starke Team" beginnt zu ermitteln. Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) finden heraus, dass Niemeyer vor Ort die Wohnung zugesagt bekam, nachdem er die Maklerin bestochen hatte. Die Ermittler vermuten, dass Rache das Motiv sein könnte. Kurz darauf wird eine Kitaleiterin ermordet, die für die Vergabe knapper Kitaplätze zuständig war.

20:15 Uhr, Tele5, Crypto – Angst ist die härteste Währung, Thriller

Marty (Beau Knapp) arbeitet an der Wall Street für eine große Bank. Weil er seine Arbeit zu genau nahm, platzte ein lukrativer Deal, und Marty wird zur Strafe in seine ländliche Heimat versetzt. Während sein Vater und Bruder dort auf dem familieneigenen Hof als Farmer arbeiten, soll Marty die lokale Bank überprüfen. Doch je mehr er in die Hintergründe eintaucht, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie es scheint. Bald findet sich Marty in einem gefährlichen Geflecht aus Kryptowährungen, organisiertem Verbrechen und familiären Verstrickungen wieder, das ihn von einem Ermittler zum Gejagten macht.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro-Event-Woche geht in die nächste Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden treten die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch gegeneinander an, um sich für die Finalsendung am Donnerstag zu qualifizieren und erneut die Chance auf den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" – drei Millionen Euro – zu erhalten. Wer begibt sich auf die Reise zum großen Gewinn? Alles kann passieren.