Mord mit Aussicht, ... TV-Tipps am Dienstag

"Mord mit Aussicht: Women in Black": Schäfer Georg Kappes (Thomas Krutmann, r.) und Heino (Sebastian Schwarz) haben eine Tasche voller Geld gefunden. (cg/spot)

SpotOn News | 08.10.2024, 06:01 Uhr

In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) sorgt eine Tasche voller Geld für Probleme. Tom Cruise muss in "Mission: Impossible - Fallout" (ProSieben) eine nukleare Katastrophe verhindern. In "Ein starkes Team" (ZDFneo) gerät eine Prostituierte unter Mordverdacht.

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Women in Black, Krimiserie

Marie (Katharina Wackernagel) hat endgültig den Entschluss gefasst, ihre Scheidungsstreitigkeiten zu beenden, um ihre Rückkehr nach Köln zu beschleunigen. Während sie mit Gisbert (Kai Schumann) einige Tage in Köln verbringt, bereitet sich Hengasch auf das Finale des Dorfwettbewerbs vor und versucht, die Jury zu beeindrucken. Passenderweise findet Heino an einer Landstraße neben einer Toten eine Tasche voller Geld, das Heike und ein Großteil des Dorfes für den Wettbewerb oder sogar für sich selbst beanspruchen wollen.

20:15 Uhr, ProSieben, Mission: Impossible – Fallout, Action

Die Apostel, eine verbliebene Gruppe von Unterstützern des Bösewichts Solomon Lane (Sean Harris), planen unter der Führung des Extremisten John Lark (Henry Cavill), waffenfähiges Plutonium zu erwerben. Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) soll den Transfer verhindern. Doch eine folgenschwere Entscheidung führt dazu, dass die Mission scheitert und die Terroristen das radioaktive Material in die Hände bekommen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Jemma, Krimi

Maik Thomsen stürzt aus dem Zimmer der jungen Prostituierten Jemma (Vivien Sczesny) und stirbt. Es wird schnell klar, dass es sich bei Thomsens Tod nicht um einen Unfall handelt. Das "starke Team" beginnt zu ermitteln. Jemmas lockere Haltung gegenüber ihrem Beruf scheint nur eine Fassade zu sein. Sie bestreitet jedoch jegliche Beteiligung am Mord. Das Team findet heraus, dass Jemma noch minderjährig ist und Thomsen regelmäßig ihre Dienste in Anspruch nahm.

20:15 Uhr, ZDF, Aufstieg rechts: Wie die AfD wurde, was sie ist, Doku

2013 trat eine neue konservative Partei auf den Plan, die sich gegen die Euro-Rettungspolitik stellte. Fast ein Jahrzehnt später wird sie als teilweise rechtsextrem angesehen. Ursprünglich sollten keine Personen mit zweifelhafter politischer Vergangenheit aufgenommen werden. Doch wie konnte sich diese Professorenpartei so schnell radikalisieren? Eine Antwort liegt in den internen Machtkämpfen der frühen Gründungsjahre. In dieser Phase hat die AfD ihr rechtsextremes Profil geschärft und zunehmend an Zuspruch gewonnen.

21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Glückliche Umstände, Krankenhausserie

Bea Hölsch (Daniela Wutte) wird in die Sachsenklinik gebracht, nachdem sie aufgrund von Fieber ohnmächtig wurde und sich dabei das Schlüsselbein gebrochen hat. Dort wird sie von Martin Stein (Bernhard Bettermann) behandelt, den sie offenbar zu kennen scheint und für den sie schwärmt, was Martin zunehmend irritiert. Martin weist Beas Annäherungen schroff zurück, woraufhin sie verwundert ist, da die Kommunikation über eine Dating-App eine andere war. Schließlich konfrontiert sie ihn mit seinem Profilbild.