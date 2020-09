15.09.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Dienstag

"Oktoberfest 1900" (Das Erste) erzählt vom erbitterten Kampf zweier Brauerei-Clans. Das ZDF zieht in "Der unterschätzte Präsident" Bilanz über Donald Trump. In "16 Blocks" (kabel eins) geht Bruce Willis auf einen lebensbedrohlichen Trip.

20:15 Uhr, Das Erste, Oktoberfest 1900, Historienserie

Der Nürnberger Großbrauer und Gastronom Curt Prank (Misel Maticevic) plant, mit Hilfe des Handlangers Glogauer (Martin Feifel) und des Münchner Stadtrats Alfons Urban (Michael Kranz) fünf Budenplätze auf dem Oktoberfest zu ergaunern. Er will eine „Bierburg“ für 6.000 Gäste errichten – 20 Mal so groß wie die üblichen Bierbuden auf dem Oktoberfest. Und das als Auswärtiger! Ein Affront gegen die Münchner Brauergilde. Nur einer weigert sich, seinen Budenplatz zu verkaufen: Ignatz Hoflinger (Francis Fulton-Smith), Inhaber der kleinen traditionsbewussten Deibel Brauerei.

20:15 Uhr, ZDF, Donald Trump – Der unterschätzte Präsident, Dokumentation

Die große Mehrheit der Deutschen hat für Donald Trump nur Hohn und Spott übrig: ein Präsident, der nichts auf die Reihe kriegt. Doch in den Augen seiner Anhänger hat er geliefert. Der Film überprüft die Bilanz von Donald Trump anhand seiner eigenen Versprechen zu Wirtschaft, Einwanderung, Außenpolitik und dem Kampf gegen das Establishment und begibt sich dafür tief ins „Trump-Land“, ins Amerika des kleinen Mannes in den Hochburgen der alten Industriereviere und in die Gemeinden der evangelikalen Christen. Aus dem Zentrum der Macht berichten Insider.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Ihr Gegner ist groß, rot und mächtiger denn je: Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen – alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen. Zu Gast sind Evil Jared Hasselhoff, René Adler, Wincent Weiss, Kostja Ullmann, Katrin Bauerfeind und Micky Beisenherz.

20:15 Uhr, kabel eins, 16 Blocks, Copthriller

Der Polizist Jack Mosley (Bruce Willis) will einfach nur nach Hause und etwas trinken. Um 8.02 Uhr bekommt er jedoch einen scheinbar einfachen Auftrag: Der Kleinkriminelle Eddie Bunker (Mos Def) soll um 10 Uhr vor einem Untersuchungsausschuss aussagen und muss aus seiner Zelle zum Gerichtsgebäude gebracht werden. In 15 Minuten wäre die Sache erledigt, aber plötzlich geht alles schief. Für Mosley und Bunker beginnt ein lebensbedrohlicher Trip.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Kein Mensch, kein Problem, Krimi

In einem Hotel wird ein nackter Toter aufgefunden. Dienststellenleiter Zangel (Christoph Süß) vermutet einen Sexunfall, doch Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller (Alexander Held) sind sicher: es war Mord. Die ersten Ermittlungen führen zu Marco Albertini (Felix Hellmann) und Konrad Saxinger (Hannes Wegener), den besten Freunden des Opfers Andy Geissler. Deren hochtrabende Karriereträume sind geplatzt, mittlerweile müssen sie um ihre Existenz mehr kämpfen, als ihnen lieb ist.

(cg/spot)