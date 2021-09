TV-Tipps am Dienstag

"Planet der Affen: Revolution": Der Affe Koba (Toby Kebbell) traut dem Menschen Malcolm (Jason Clarke) nicht über den Weg. (cg/spot)

14.09.2021 06:14 Uhr

In "Planet der Affen: Revolution" (ProSieben) scheint ein Krieg zwischen Menschen und intelligenten Primaten unvermeidbar. Die "Kanzlei" (Das Erste) bekommt es mit einem gefährlichen Medikament zu tun. Bei "Nord Nord Mord" (ZDFneo) wird unterdessen ein schwerreicher Unternehmer erpresst.

20:15 Uhr, ProSieben, Planet der Affen: Revolution, Sci-Fi-Drama

Zehn Jahre nachdem die Menschheit durch ein Virus dezimiert wurde, leben die durch Genmanipulation hochintelligenten Affen unter der Führung von Caesar (Andy Serkis) in einer riesigen Kolonie bei San Francisco. Zu einem ersten blutigen Zusammentreffen mit Menschen kommt es, als eine Expeditionsgruppe um den Ingenieur Malcolm (Jason Clarke) ein altes Wasserkraftwerk auf dem Territorium der Affen in Betrieb nehmen will. Um einen Krieg zu vermeiden, lässt Caesar sie gewähren. Doch seine hasserfüllte „rechte Hand“ Koba (Toby Kebbell), der früher von den Menschen gequält wurde, stachet seine Artgenossen zum Kampf auf.

20:15, ZDF, Klartext, Herr Scholz!, Diskussion

Bürgerinnen und Bürger im direkten Dialog mit den Kanzlerkandidaten – das ist das Konzept der dreiteiligen Sendereihe „Klartext“. Im Vorfeld der Bundestagswahl werden Armin Laschet (Kanzlerkandidat von CDU/CSU), Olaf Scholz (Kanzlerkandidat der SPD) und Annalena Baerbock (Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen) die Fragen von Wählerinnen und Wählern beantworten.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Ohne Vorwarnung, Anwaltsserie

Gellert (Herbert Knaup) vertritt den Tischler Harald Vollmer (Matthias Lier), der durch die Einnahme eines Antibiotikums gesundheitlich so stark geschädigt ist, dass er im Rollstuhl sitzt. Der Urologe Jens Hartwig (Lutz Blochberger) hatte ihm das Medikament verschrieben, ohne ihn auf das besondere Risiko des Mittels hinzuweisen. Doch er weist jede Schuld von sich. Die Kanzlei findet heraus, dass das Medikament in den USA nur noch in Notfällen verabreicht und mit einer sogenannten Blackbox, einer dicken schwarzen Umrandung auf dem Beipackzettel, versehen wird. Warum wurde in Deutschland darauf verzichtet?

20:15 Uhr, Tele 5, Die Flut – Wenn das Meer die Städte verschlingt, Katastrophendrama

Während die Menschen in London einen schönen Sommermorgen genießen, wird Schottland von einer Jahrhundertflut heimgesucht. Bald werden die zerstörerischen Wassermassen auch die Themse und somit London erreichen. Doch die Verantwortlichen sehen keinen Anlass zur Beunruhigung: Die Metropole sei sicher, der Hochwasserschutz der Stadt unüberwindbar. Die Warnungen des Meteorologen Leonard Morrison (Tom Courtenay) werden ignoriert. Doch dann stehen die Wassermassen vor den Toren Londons: eine gigantische Flutwelle, die sich durch nichts aufhalten lässt. Den Verantwortlichen bleibt nur wenig Zeit, um Millionen von Menschen zu evakuieren.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Clüver und der König von Sylt, Krimi

Hauptkommissar Clüver (Robert Atzorn) bekommt es mit der Erpressung eines wirklich gewichtigen Gegners zu tun. Wilfried König (Thomas Thieme) ist schwerreicher Unternehmer, Kunstsammler und Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt. Doch König hat ein riesiges Problem: Als er abends von einer Gemeinderatssitzung nach Hause kommt, findet er seinen Personal Trainer Samy Adiaffi tot im Schlafzimmer seiner Villa. Polizei kann König allerdings gerade überhaupt nicht gebrauchen.