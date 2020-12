08.12.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Dienstag

In "Zerrissen - Zwischen zwei Müttern" (Sat.1) hat eine Kindesentführung weitreichende Folgen. Bei RTL kämpfen Comedians um den Titel "größter Kindskopf". Anwalt "Falk" (ZDF) muss das Rätsel um einen unbekannten Toten lösen.

20:15 Uhr, Sat.1, Zerrissen – Zwischen zwei Müttern, Drama

Zwölf Jahre nach dem spurlosen Verschwinden ihrer dreijährigen Tochter sieht Stefanie (Alwara Höfels) eine Teenagerin im Supermarkt und weiß mit dem Instinkt einer Mutter: Das ist ihre Michelle (Lilly Barsh)! Nach und nach kommt die unfassbare Wahrheit ans Licht: In einer psychischen Ausnahmesituation entführte Ruth (Katharina Wackernagel) das Mädchen am Strand und nahm es als ihr eigenes an. Seitdem wächst die mittlerweile 15-Jährige behütet bei Ruth auf. Für das Mädchen und alle Beteiligten beginnt eine emotionale Achterbahnfahrt.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Amazon gegen Einzelhandel, Doku

Die Deutschen shoppen immer öfter online – vor allem bei Amazon. Der stationäre Einzelhandel dagegen steckt in einer tiefen Krise. „ZDFzeit“ fragt: Wo ist der Einkauf besser und warum? Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten werden aus der Perspektive der Verbraucher verglichen. Im Fokus stehen Preis, Einkaufserlebnis, Nachhaltigkeit und Fairness. Welche Strategien verfolgen Einzelhändler, um Kunden zurückzugewinnen?

20:15 Uhr, RTL, Der König der Kindsköpfe, Show

Mario Barth, Oliver Pocher und Chris Tall – drei Giganten der Comedyszene. In der neuen vierteiligen Eventshow treten sie jetzt live zum ultimativen Battle an. Die ersten drei Shows werden jeweils von einem der Kontrahenten moderiert, während die anderen beiden in mehreren Spielrunden gegeneinander antreten. Show vier wird von einem Gast präsentiert – und alle drei Comedians batteln sich gegenseitig. Wer ist am Ende der größte Kindskopf?

20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Die Arzt-Patienten-Grenze, Anwaltsserie

Bei Falks (Fritz Karl) neuer Mandantin Susanne Diehl (Dana Golombek) wurde im Treppenaufgang des luxuriösen Einfamilienhauses ein erschossener, unbekannter Toter aufgefunden. Wer ist dieser Mann und warum wurde er erschossen? Keiner weiß es. Falk soll es herausfinden. Nach und nach muss Falk jedoch feststellen, dass seine Mandantin selbst in irgendeiner Weise in den Fall involviert zu sein scheint. Kannte sie Michi Heck?

20:15 Uhr, ProSieben, The Revenant – Der Rückkehrer, Historiendrama

Der Trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) ist mit seiner Expedition nahe des Missouri Rivers unterwegs, als er von einem Bären angegriffen und lebensgefährlich verwundet wird. Seine Gefährten lassen ihn daraufhin im Stich und töten auch noch seinen Sohn, sodass er allein in der Wildnis zurückbleibt. Glass kämpft von nun an ums blanke Überleben und sinnt auf Rache.

(cg/spot)