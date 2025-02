Die Kanzlei, Dünentod, ... TV-Tipps am Dienstag

Die Kanzlei (Das Erste) vertritt eine verzweifelte Romanautorin. In "Dünentod" (RTL) sendet ein unbekannter Mörder Nachrichten an Kommissar Wolf. Das ZDF zeigt die Doku "Donald Trump: Rückkehr an die Macht".

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Altes Eisen, Anwaltsserie

Isa von Brede (Sabine Postel) übernimmt die Vertretung von Aurelia Ambach (Lina Wendel), einer bekannten Autorin, die verhindern will, dass ihr neuer Roman veröffentlicht wird. Sie hielt das Manuskript für misslungen und entsorgte es kurzerhand. Doch ihr Lektor rettete es aus dem Müll und plant, es gegen ihren Willen herauszugeben. Er argumentiert, dass das Buch dem Verlag gehört, da sie bereits Vorschüsse erhalten hat. Isas Mutter Marion (Marie Anne Fliegel), die ein großer Fan der Autorin ist, stellt selbst fest, dass das neue Werk nicht an ihre früheren Bücher heranreicht. Schließlich gesteht Aurelia Isa, dass sie nicht nur mit einer Schreibblockade kämpft, sondern auch große Angst vor einer beginnenden Demenz hat.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Schatten der Vergangenheit, Krimi

Ein Mann und eine Frau werden getötet, und der Täter versieht seine Opfer mit Nummern in Botschaften, die er an Tjark Wolf (Hendrik Duryn) sendet. Als Tjark ein Video der entführten Barbara erhält, wird klar, dass es sich um eine persönliche Angelegenheit handelt. Trotz seiner Suspendierung setzt er die Ermittlungen fort und verdächtigt den Schwerverbrecher Klaasen (Tilman Strauß), mit dem er und Barbara Schröder (Alessija Lause) eine gemeinsame Vergangenheit haben. Das Ermittlerteam steht unter Druck: Sie müssen Barbara retten und den Mörder so schnell wie möglich fassen.

20:15 Uhr, ZDF, Donald Trump: Rückkehr an die Macht, Doku

Machtwechsel in Washington: Donald Trump tritt seine zweite Amtszeit als US-Präsident an. Der Emmy-ausgezeichnete Filmemacher Michael Kirk beleuchtet die Hintergründe seines unerwartet deutlichen Wahlsiegs. Das befürchtete Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kamala Harris blieb aus. In seiner Dokumentation begleitet Michael Kirk Trumps politisches Comeback und analysiert mit Experteninterviews die wichtigsten Stationen seines Lebensweges.

20:15 Uhr, kabel eins, A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando, Animation

Nach einem Missgeschick müssen Woody und Forky, Bonnies selbstgebasteltes Spielzeug, den Weg zurück nach Hause finden. Auf ihrer Reise begegnet Woody seiner alten Freundin Porzellinchen, die mittlerweile ein völlig neues Leben führt. Dabei wird ihm klar, dass nicht nur Forky seinen Platz in der Welt suchen muss, sondern auch er selbst.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ostfriesensühne, Thriller

Seit 15 Jahren ist ihr Vater tot, doch der ungeklärte Mord lässt Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (Julia Jentsch) keine Ruhe. Ihr Kollege Frank Weller (Christian Erdmann) drängt sie besorgt dazu, sich ärztlich untersuchen zu lassen. In der Praxis erwartet sie eine unerwartete Überraschung: Im Wartezimmer entdeckt sie im Portemonnaie einer alten Dame ein Foto ihres Vaters – zusammen mit einer ihr völlig unbekannten Frau.