"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Tödliche Geheimnisse": Femke Folkmer (Pia Barucki) und Tjark Wolf (Hendrik Duryn) ermitteln im Mordfall von Enno. (cg/spot)

SpotOn News | 18.02.2025, 06:00 Uhr

In "Dünentod" (RTL) wird ein grausam zugerichteter Toter am Nordseestrand gefunden. Bei "LEGO Masters" (VOX) wird erneut gebaut, getüftelt und gestaunt. Außerdem mausert sich der Skispringer "Eddie the Eagle" (kabel eins) vom Underdog zum Publikumsliebling.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Tödliche Geheimnisse, Krimi

An einem einsamen Strand der Nordsee wird eine Leiche entdeckt, die schwere Verletzungen aufweist. Femke (Pia-Micaela Barucki) erkennt in dem Toten einen alten Freund. Sein Tod scheint mit einem nicht gemeldeten Einbruch in Verbindung zu stehen. Während Femke und Tjark (Hendrik Duryn) ermitteln, geraten sie in die Kreise der wohlhabenden Bürger von Bülkersiehl, wo weitere Morde für Unruhe sorgen. Auch eine Jugendfreundin von Femke wird plötzlich zur Zielscheibe des Täters.

20:15 Uhr, ProSieben, TV Total, Comedyshow

Sebastian Pufpaff stattet Bundeskanzler Olaf Scholz eine Woche vor der Wahl einen Besuch ab. Wird der Kanzler sein ehrlichstes Interview überhaupt geben? Wird Moderator Sebastian Pufpaff gnadenlos nachfragen? ProSieben zeigt am Dienstag zur Primetime "TV total" im Kanzleramt.

20:15 Uhr, kabel eins, Eddie the Eagle – Alles ist möglich, Komödie

Michael "Eddie" Edwards (Taron Egerton) hat einen großen Traum: Er möchte unbedingt bei den Olympischen Spielen antreten. Um diesen Wunsch zu verwirklichen, probiert er sich in verschiedenen Sportarten aus. Obwohl er für seine mangelnde sportliche Begabung oft belächelt wird, bleibt er hartnäckig. Schließlich entdeckt er das Skispringen für sich und trifft auf Bronson Peary (Hugh Jackman), einen Olympiasieger von 1968. Mit dessen Unterstützung kommt Eddie seinem Ziel Schritt für Schritt näher.

20:15 Uhr, ZDF, Kanzler und Herausforderer – Scholz und Merz im Wahlkampf, Doku

Nachdem die Ampelkoalition zerbrochen ist und für den 23. Februar 2025 kurzfristige Neuwahlen angesetzt wurden, müssen die Parteien schnell in den Wahlkampfmodus umschalten. Die Union hatte bereits im Herbst 2024 Friedrich Merz als Spitzenkandidaten bestimmt. In der SPD hingegen war die erneute Nominierung von Olaf Scholz umstritten, da einige Boris Pistorius bevorzugt hätten. Doch dieser entschied sich gegen eine Kandidatur. Mathis Feldhoff und Andreas Huppert begleiten in ihrer Dokumentation "Kanzler und Herausforderer – Scholz und Merz im Wahlkampf" zwei Kandidaten, die kaum unterschiedlicher sein könnten.

20:15 Uhr, VOX, LEGO Masters, Show

Zweierteams mit großer Motivation, knifflige Herausforderungen und Millionen von LEGO-Steinen: Bei "LEGO Masters" wird erneut gebaut, getüftelt und gestaunt. Die Teilnehmenden bringen nicht nur Kreativität und handwerkliches Geschick mit, sondern benötigen auch starke Nerven. Denn die Herausforderungen werden immer komplexer und sind an strikte Vorgaben gebunden, was für zusätzlichen Zeitdruck sorgt.