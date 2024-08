ZDF besseresser, Die Kanzlei, ... TV-Tipps am Dienstag

"besseresser: Die Tricks in Toastbrot & Co.": Sebastian Lege deckt auf, was wirklich in Toastbrot steckt. (cg/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 06:00 Uhr

Im ZDF deckt Sebastian Lege Tricks der Lebensmittelindustrie auf. Die "Kanzlei" (Das Erste) setzt sich für eine obdachlose Familie ein. Außerdem verzweifelt Ben Stiller in "Ausgeflittert" (kabel eins) an seiner Traumfrau.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks in Toastbrot & Co., Food-Reportagereihe

Toastbrot gibt es als Butter-, Vollkorn- oder Körnerbrot überall günstig zu kaufen. Kein Wunder, denn es ist das beliebteste Brot der Deutschen. Doch statt guter Zutaten und viel Handarbeit stecken Zusatzstoffe, Backtriebmittel und ein perfekt optimierter maschineller Backprozess dahinter. Besonders genutzt wird eine günstige Zutat: Sebastian Lege zeigt, wie möglichst viel Luft in unser Toastbrot gelangt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Ohne Heimat, Anwaltsserie

Die Polizei findet nachts in einem Möbelhaus eine obdachlose Familie, die dort wochenlang heimlich gelebt hat. Zu Isas (Sabine Postel) Entsetzen werden die Eltern wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung angeklagt, in Untersuchungshaft genommen und von ihrem kleinen Sohn getrennt, der in die Obhut des Jugendamts kommt. Isa kämpft vor Gericht leidenschaftlich für die unverschuldet in Armut geratene Familie.

20:15 Uhr, kabel eins, Nach 7 Tagen – Ausgeflittert, Liebeskomödie

Der 40-jährige Eddie (Ben Stiller) ist mal wieder Single. Als er Lila (Malin Akerman) trifft, scheint sie auf den ersten Blick perfekt. Nach nur sechs Wochen heiraten sie – und bereits in den Flitterwochen erkennt Eddie seinen Fehler. Lila ist albern, naiv, verschuldet und hat keinen festen Job. Genau in den Flitterwochen trifft er seine Seelenverwandte Miranda. Doch wie soll er Lila jetzt loswerden?

20:15 Uhr, RTL, Raue – Der Restaurantretter, Dokusoap

Arnold und Miriam kämpfen in der "Villa Meßmer" ums Überleben. Malerisch auf einem Hügel in Alzenau gelegen, prägt die historische Villa das Stadtbild. Doch die Inhaber sind in Schwierigkeiten. Die Gäste bleiben aus und die Kosten können nicht mehr gedeckt werden. Tim und Katharina müssen an verschiedenen Punkten ansetzen, um die "Villa Meßmer" zu retten.

20:15 Uhr, ZDFneo, Das Quartett: Das Schweigen, Krimi

Die völlig verstörte Julia (Emma Floßmann) wird in einem Leipziger Vorstadtbahnhof aufgefunden, in ihren Armen ihre tote Zwillingsschwester Anna. Der Mord an Anna Kuschke stellt "Das Quartett" vor eine besondere Herausforderung. Julia könnte den entscheidenden Hinweis geben – doch sie ist traumatisiert und schweigt. Während Linus (Anton Spieker) versucht, das Vertrauen der Hauptzeugin zu gewinnen, entdeckt "Das Quartett", dass die Schwestern einer sektenartigen Gemeinschaft unter dem bedrohlichen Guru Raphael Wegner (Torben Liebrecht) angehörten.