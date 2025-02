Dünentod, Die Kanzlei, ... TV-Tipps am Dienstag

"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Tod auf dem Meer": Tjark Wold (Hendrik Duryn) und Femke Folkmer (Pia Barucki) ziehen ihre Waffen. (cg/spot)

SpotOn News | 25.02.2025, 06:01 Uhr

In ""Dünentod" (RTL) wird ein Toter auf einem Geisterschiff gefunden. Die "Kanzlei" (Das Erste) verteidigt einen Schauspieler, dem gekündigt wurde. In "Ostfriesennacht" (ZDFneo) tötet ein Serienmörder tätowierte Frauen.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Tod auf dem Meer, Krimi

An der ostfriesischen Küste stoßen Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) und Tjark Wolf (Hendrik Duryn) auf ein Geisterschiff mit einem toten Banker und einer verstummten Überlebenden, die in einen Mordanschlag verwickelt wird. Die Spur führt zu zwielichtigen Geschäften rund um einen Offshore-Windpark. Dabei stellt sich heraus, dass die vermeintliche Prostituierte eine zentrale Rolle spielt. Schon bald befinden sich die Ermittler in einem gefährlichen Netz aus Machtkämpfen, Verrat und tödlichen Intrigen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Falsche Wege, Anwaltsserie

Isa (Sabine Postel) übernimmt die Verteidigung des Schauspielers Bodo Rickert (Sven Martinek), der von seinem Produzenten entlassen wurde, weil er bei der Vertragsunterzeichnung falsche Angaben zu seiner Person gemacht hatte. Er sollte einen homosexuellen Anwalt spielen. Zeitgleich verteidigt Gellert (Herbert Knaup) Wolfgang Hellmer (Aljoscha Stadelmann), genannt Wolle. Der Ex-Häftling steht unter Verdacht, einen jungen Mann nach einer Auseinandersetzung getötet zu haben.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ostfriesennacht, Krimi

In Ostfriesland hat es ein Serienmörder auf Frauen in Ferienunterkünften abgesehen. Eine Gemeinsamkeit aller Opfer: Sie trugen Tattoos sogenannter Krafttiere, die ihnen entfernt wurden. Während Rupert (Barnaby Metschurat) auf eigene Faust versucht, den Hauptverdächtigen mit unkonventionellen Methoden unter Druck zu setzen, kämpft Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) darum, ihren Mann Frank Weller (Christian Erdmann) davon abzuhalten, einen folgenschweren Fehler zu begehen.

20:15 Uhr, Tele 5, I Am Mother, Sci-Fi

Nachdem die Menschheit ausgelöscht wurde und die Erde nicht mehr bewohnbar ist, wächst ein Mädchen (Clara Rugaard) in einem abgeschotteten Bunker auf. Ein humanoider Roboter namens "Mutter" kümmert sich um ihre Erziehung und soll die Welt neu bevölkern. Doch als eine verletzte Frau (Hilary Swank) vor dem Bunker auftaucht, beginnt das Mädchen an "Mutter" zu zweifeln. Die Fremde stellt ihre gesamte Realität infrage: Warum hat der Roboter sie belogen? Und kann sie ihm überhaupt noch vertrauen?

20:15 Uhr, 3Sat, Solo für Weiss – Für immer schweigen, Krimi

Nach einer langen Fahndung gelingt es LKA-Ermittlerin Nora Weiss (Anna Maria Mühe), den mutmaßlichen Sexualstraftäter Karl Strasser (Ole Puppe) festzunehmen. Doch ihre Freude währt nur kurz, denn aufgrund eines formalen Fehlers wird Strasser bereits am nächsten Tag wieder freigelassen. Zeitgleich ereignet sich in Lübeck ein Bombenanschlag, bei dem ein renommierter syrischer Arzt ums Leben kommt. Zusammen mit Simon Brandt (Jan Krauter) von der Kripo Lübeck versucht Nora herauszufinden, ob es sich um eine terroristische Tat handelt – unter enormem Zeitdruck.