02.02.2021 06:00 Uhr

TV-Tipps am Dienstag

Eine illegale Obduktion stellt Kommissarin Winter in "Unter anderen Umständen" (ZDFneo) vor Probleme. In "Honig im Kopf" (Sat.1) entführt das Mädchen Tilda seinen demenzkranken Opa nach Venedig.

20:15 Uhr, ZDFneo, Unter anderen Umständen: Über den Tod hinaus, Krimi

Jana Winters (Natalia Wörner) erster Tag als Chefin ihres neuen Einsatzgebiets Flensburg verläuft alles andere als reibungslos. Mitten in der Nacht hat Matthias Hamm (Ralph Herforth) heimlich die Leiche einer ehemaligen Freundin auf dem Friedhof ausgegraben und obduzieren lassen. Der zuständige Staatsanwalt tobt. Doch Hamms Instinkt hat ihn nicht getrügt. Nicole Seidel ist tatsächlich keines natürlichen Todes gestorben. Der Fall ist besonders brisant, denn Nicole war vor 15 Jahren Hauptzeugin in einem Fall um ein verschwundenes Mädchen.

20:15 Uhr, Sat.1, Honig im Kopf, Tragikomödie

Als Tildas (Emma Schweiger) Opa Amandus (Dieter Hallervorden) wegen seiner Alzheimer-Erkrankung in ein Heim ziehen muss, da ihre Eltern Niko (Til Schweiger) und Sarah (Jeanette Hain) ihn nicht zu Hause versorgen wollen, entführt die Zehnjährige den alten Mann kurzerhand. Denn sie weiß von seinem größten Wunsch: Noch einmal Venedig sehen, die Stadt, in der Amandus seine inzwischen verstorbene große Liebe kennengelernt hat. Die beiden brechen zu einer außergewöhnlichen Reise auf.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Diplomatin – Entführung in Manila, Politthriller

Karla Lorenz (Natalia Wörner) wurde im Auswärtigen Amt auf das „Abstellgleis“ gebracht – aber nur vorläufig. Denn ihre Erfahrung mit Geiselbefreiungen und gute Kontakte vor Ort prädestinieren sie für einen Sonderauftrag auf den Philippinen: Dort werden zwei Deutsche vermisst, die sich möglicherweise in der Hand von muslimischen Rebellen befinden. Schnell findet Karla in Manila heraus, dass man ihr in Berlin einiges verschwiegen hat. Die vermeintlichen Urlauber waren in illegale Waffenlieferungen aus Deutschland verwickelt.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Die andere Tochter, Familienmelodram

Jette (Paula Schramm) bekommt eines Tages die Nachricht: Kurz nach der Geburt wurde sie im Krankenhaus mit einem anderen Mädchen vertauscht. Doch die unbekannte Familie blockt alle Kontaktversuche ab. Jette, die sich hingebungsvoll um ihren erblindenden Vater Henrik (Leonard Lansink) kümmert, möchte eigentlich nur ihre leibliche Mutter kennenlernen. Doch die Unternehmer-Familie Borgen setzt den Anwalt Steffen Kronberg (Max Woelky) auf Jette an. Er soll sie vom Firmenvermögen fernhalten.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt Elyas M’Barek die Show?, Show

Elyas M’Barek hat in der vergangenen Woche Thomas Gottschalk die Show gestohlen. Damit wird er nun vom Kandidaten zum Moderator von Joko Winterscheidts Quizshow. M’Barek wird sein Moderationsdebüt auf ProSieben geben. Es winkt ein besonderer Preis: Wer das Finale für sich entscheiden wird, kommt auf das Titelblatt vom „Witzigen Rätsel-Karussell“, einer extra aufgelegten Rätselzeitschrift, die ab dem 03. Februar im Handel erhältlich ist.

(cg/spot)