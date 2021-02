09.02.2021 06:00 Uhr

TV-Tipps am Dienstag

"Tierärztin Dr. Mertens" (Das Erste) plant ein neues Projekt in Borneo. Sternekoch Nelson Müller nimmt im ZDF Milchprodukte unter die Lupe. In "Die Toten vom Bodensee" (ZDFneo) verbrennt ein Fischer bei lebendigem Leib.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Hoch hinaus, Familienserie

Seit zwei Jahren leben Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) und Lebensgefährte Dr. Christoph Lentz (Sven Martinek) wieder glücklich zusammen und schmieden Zukunftspläne. Sobald die gemeinsame Adoptivtochter Luisa (Lilly Wiedemann) aus dem Haus ist, wollen sie für sechs Monate nach Borneo gehen. Bis es aber soweit ist, gestaltet sich der Alltag im Hause Mertens aufregend wie eh und je. Luisa kämpft mit einer Tierschutzgruppe gegen ein neues Bauprojekt im Zoo und erlebt eine Hochphase der rebellischen Pubertät. Im Zoo wird auf lange Sicht ein neues Projekt geplant: „Fly with the Wild“.

20:15 Uhr, ZDF, Nelson Müllers Milch-Report, Doku

Nelson Müller deckt auf, wie gut, frisch und gesund unsere Kuhmilch ist. Er ist einem Bio-Schwindel auf der Spur und macht selbst den Test: Verträgt der Sternekoch etwa keine Laktose? Alles beginnt am Euter einer Kuh. Nelson Müller melkt seinen ersten Liter Milch und stellt fest: Das Rohprodukt hat geschmacklich wenig mit dem gemeinsam, was im Laden gekauft wird. Milch wird heute zunächst in ihre Einzelteile zerlegt, gefiltert, erhitzt und dann wieder passgenau zusammengesetzt. Darf das überhaupt noch Frischmilch heißen?

20:15 Uhr, 3sat, Im Namen meines Sohnes, Kriminaldrama

Basierend auf dem wahren Fall des „Maskenmannes“ erzählt der Film die Geschichte von Claus Jansen (Tobias Moretti), dessen Sohn Hannes 1992 über Nacht aus dem Internat verschwindet. Wenige Wochen später wird der Junge ermordet aufgefunden. Als die Ermittlungen der Polizei im Sande verlaufen, beginnt der Vater selbst zu ermitteln. Die Frage nach der eigenen Schuld treibt Claus voran: Wenn er Hannes damals nicht ins Internat gegeben hätte, würde sein Sohn heute noch leben? Claus weiß aber auch, wenn er seine obsessive Jagd nicht beendet, wird er sich selbst und die Liebe seiner Frau Heike und seines jüngeren Sohns Sebastian verlieren.

20:15 Uhr, kabel eins, Evolution, Sci-Fi-Ulk

Ein Meteorit stürzt mitten in der Wüste Arizonas auf die Erde. Die Wissenschaftler Dr. Ira Kane (David Duchovny) und Harry Block (Orlando Jones) finden heraus, dass mit dem Felsen eine außerirdische Lebensform auf der Erde gelandet ist. Bevor Ira und Harry ihre Forschungen fortführen können wird das ganze Gebiet vom Militär gesperrt. Nur mit Mühe gelingt es den Forschern, noch einmal in die Höhle zu gelangen, in der der Meteorit liegt. Diese ist mittlerweile von einer Vielzahl gefräßiger Alien-Kreaturen bevölkert, die kurz davor sind, an die Oberfläche zu gelangen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Toten vom Bodensee: Familiengeheimnis

Kommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) bezieht gerade das neue gemeinsame Büro, als er und seine österreichische Kollegin Hanna Zeiler (Nora von Waldstätten) Hinweisen auf schwere häusliche Gewalt nachgehen müssen. Im Forsthaus bietet sich ein Bild des Grauens: Wände und Böden sind blutverschmiert, Förster Garchinger (Werner Asam) liegt halbtot in seinem Schlafzimmer. Mit dem Inhaber einer österreichischen Recycling-Firma, der unauffindbar ist, hatte er wohl eine heftige Auseinandersetzung.

(cg/spot)