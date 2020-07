TV-Tipps am Dienstag

In "Mordshunger" (ZDF) taucht eine Leiche auf, die der Hobby-Ermittlerin Britta Jansen aufs Haar gleicht. "Sing meinen Song" (VOX) blickt zurück auf die größten Überraschungen. Sandra Bullock führt in "Das Haus am See" (kabel eins) eine besondere Fernbeziehung mit Keanu Reeves.

20:15 Uhr, ZDF, Mordshunger – Verbrechen und andere Delikatessen: Wie ein Ei dem anderen

In Klein-Beken wird eine Leiche gefunden, die Britta (Anna Schudt) wie ein Zwilling gleicht. Britta und Max (Aurel Manthei) stehen vor einem Rätsel, denn von einer weiteren Schwester wussten sie bis jetzt nichts. Die Frau, die Lea Grote hieß und aus der reichen Düsseldorfer Gesellschaft kam, wurde mutwillig überfahren. Es war Mord. Britta folgt den Spuren der Toten, schlüpft in ihre Rolle und ermittelt undercover, was zu Verwirrungen führt.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song – Die größten Überraschungen, Musikshow

Heute gibt es ein Wiedersehen mit den KünstlerInnen aller sieben Staffeln. Im Special zeigt VOX Songs, die so verändert wurden, dass sie in einer vollkommen neuen Version den Star des Abends außerordentlich überraschten und begeisterten – und dabei die KünstlerInnen in einer Art und Weise zeigen, die man so von ihnen nicht kannte. Unter anderem mit dabei: Mark Forster, MoTrip, Lena, Milow, The BossHoss, Gentleman, Ilse DeLange und Stefanie Kloß.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Ausgebacken, Familienserie

Im Zuge der Beerdigung des Kaltenthaler Bäckers Heinrich Lorenz wird Hanna (Janina Hartwig) von Harry Riesch (Andreas Nickl), einem ehemaligen Obdachlosen, um Hilfe gebeten. Harry hat vor ein paar Jahren Heinrich Lorenz‘ Leben gerettet und seitdem in der Bäckerei gearbeitet. Er sollte diese auch übernehmen, wenn der alte Lorenz in Rente geht. Aber nun kam alles anders. Lorenz‘ Tochter Iris (Kathrin von Steinburg), die mit ihrem Vater lange Zeit keinen Kontakt mehr hatte, will die alteingesessene Bäckerei an eine Billig-Kette vermieten.

20:15 Uhr, kabel eins, Das Haus am See, Fantasyromanze

Als Kate Forster (Sandra Bullock) aus ihrem einsamen Seehaus auszieht, hinterlässt sie im Briefkasten eine Nachricht für ihren Nachmieter. Daraus entsteht eine Brieffreundschaft mit dem Architekten Alex Wyler (Keanu Reeves), und diese Freundschaft wächst bald zu Liebe heran. Dann aber entdecken sie, dass der Briefkasten, über den sie ihre Briefe austauschen, ein Geheimnis birgt: Während Kate im Jahr 2006 lebt, ist es für Alex erst 2004.

22:45 Uhr, ARD, Ein Gauner & Gentleman, Komödie

Forrest Tucker (Robert Redford) ist alles andere als ein gewöhnlicher Bankräuber: Der stilvolle ältere Herr muss nur seinen Revolver zeigen, um geräuschlos die Barbestände ausgehändigt zu bekommen. Als höflicher Vollprofi, der niemanden mehr als nötig verängstigen oder unnötigerweise in Gefahr bringen möchte, bleibt er selbst beim überrumpelten Bankpersonal in bester Erinnerung. Mit seinen ebenfalls betagten Komplizen Teddy (Danny Glover) und Waller (Tom Waits) geht Tucker Ende der 1970er-Jahre auf Beutezug.

(cg/spot)