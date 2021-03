TV-Tipps am Dienstag

"Um Himmels Willen": Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) und Schwester Hanna (Janina Hartwig) haben einiges zu klären (cg/spot)

30.03.2021 06:00 Uhr

In "Um Himmels Willen" (Das Erste) planen die Kaltenthaler Ordensschwestern ein Kloster-Café. Das ZDF gibt Einblicke in den "Fall Nawalny". Joko und Klaas legen sich unterdessen wieder mit ProSieben an.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen, Familienserie

Die Kaltenthaler Ordensschwestern wollen den Hofladen um ein eigenes kleines Kloster-Café erweitern. Doch das Bauamt macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Schwester Hanna (Janina Hartwig) beschließt, bei Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) nachzuhaken. Schwester Hildegard (Andrea Sihler) leidet unter dem Schreibverbot, das ihr der Weihbischof auferlegt hat. Doch Oberin Theodora (Nina Hoger) hat eine Idee: Hildegard darf zwar keine Krimis mehr schreiben, aber von Liebesromanen war nicht die Rede.

20:15 Uhr, ZDF, Der Fall Nawalny, Doku

20. August 2020. Kreml-Gegner Alexej Nawalny besteigt ein Flugzeug. Ziel: Moskau. Kurz nach dem Start bricht er zusammen, fällt ins Koma. Der Beginn eines internationalen Polit-Krimis. Als das Flugzeug in Omsk notlandet, ist Nawalny fast tot. Binnen weniger Stunden kommt eine beispiellose Rettungsaktion in Gang, um das Leben des wichtigsten russischen Oppositionellen zu retten. „Der Fall Nawalny“ wird zum internationalen Politikum.

20:15 Uhr, RTL, I Can See Your Voice, Show

Eine Show voll bizarrer Täuschungen, Spaß sowie verbaler Schlagabtausche lädt die ganze Familie zum Mitraten ein: Wer ist ein echtes Gesangstalent und wer blufft nur? Sieht man jemandem an, ob er oder sie singen kann – ohne die Stimme je gehört zu haben? Mit dabei sind Thomas Herrmanns, Oliver Pocher, Victoria Swarovski, Motsi Mabuse, Ilka Bessin und The BossHoss.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Ihr Gegner ist groß, rot und mächtiger denn je: Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen – alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte, Fantasyabenteuer

Zusammen mit ihrem nervtötenden Cousin Eustachius Knilch (Will Poulter) werden Edmund (Skandar Keynes) und Lucy Pevensie (Georgie Henley) Zeuge, wie aus einem rätselhaften Gemälde Wasser zu strömen beginnt und das Zimmer flutet. Als sie auftauchen, sind sie vor der Küste Narnias, vor ihnen das fantastische Segelschiff „Morgenröte“. An Bord erwartet sie ihr königlicher Freund Kaspian (Ben Barnes) mit einer geheimnisvollen Mission, die das Königreich Narnia vor einer verhängnisvollen Zukunft retten soll.