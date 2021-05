TV-Tipps am Dienstag

"Ein starkes Team: Nathalie": Otto (Florian Martens) hat einen der Täter im Visier (cg/spot)

18.05.2021 06:00 Uhr

Das "starke Team" (ZDFneo) gerät in einen Überfall auf eine Schießanlage. Bei "Sing meinen Song" (VOX) dreht sich alles um Sängerin Stefanie Heinzmann. Außerdem treten Promis für den guten Zweck bei "Murmel Mania" (RTL) an.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Nathalie, Krimi

Das „starke Team“ trainiert in einer Sport-Schießanlage, als drei Maskierte eindringen, den Leiter der Anlage kaltblütig ermorden und mehrere großkalibrige Waffen erbeuten. Ben Kolberg (Kai Lentrodt) glaubt, unter den Tätern Nathalie (Peri Baumeister), seine große Liebe aus der Düsseldorfer Schulzeit, wiedererkannt zu haben. Unter einem Vorwand nimmt er Kontakt zu Nathalie auf und verbringt eine leidenschaftliche Nacht mit ihr. Jetzt ist er überzeugt: Er muss sich geirrt haben. Als er aber später eine Waffe bei ihr entdeckt, vertraut er sich Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) an.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen, Familienserie

Felicitas‘ (Karin Gregorek) heimliche Pokernächte verlaufen so erfolgreich, dass sie zu einem illegalen Hinterzimmer-Pokerspiel eingeladen wird. Agnes (Emanuela von Frankenberg) vermutet hinter den nächtlichen Aktivitäten Felicitas‘ einen Klostergeist, der in den Gemäuern sein Unwesen treibt. Und Stolpe (Markus Hering) versucht Schwester Hildegard (Andrea Sihler) schonend beizubringen, dass der Anfang ihres neuen Romans alles andere als gut ist. Hildegard findet, dass ihr eigener Agent ihr in den Rücken fällt, und kümmert sich enttäuscht selbst um die Vermarktung.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Musiksession

Popsänger Johannes Oerding lädt zum „Tauschkonzert“ ein. Nach seiner ersten Teilnahme führt er nun als neuer Gastgeber durch die Sendung. Außerdem mit dabei: Reggae-Star Gentleman, der durch seine letzte Teilnahme zu einem deutschsprachigen Album inspiriert wurde, Show-Ikone DJ BoBo, die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter Joris, Sängerin und Rapperin Nura sowie Ian Hooper, Frontmann der Folk-Band „Mighty Oaks“.

20:15 Uhr, ZDF, Die Tricks der Lebensmittelindustrie, Doku

Dosensuppe, Grillfleisch und Pesto à la Genovese – die Industrie mischt Unglaubliches in unsere Lebensmittel. Produktentwickler Sebastian Lege deckt die Tricks der Branche auf. Manche Wasserhersteller geben Desinfektionsmittel in ihre Getränke. Andere mischen modifizierte Stärke in ihre Tiefkühltorten. Und in vielen Dosensuppen stecken Algen, die nicht auf der Verpackung stehen müssen. Warum das erlaubt ist, erklärt Sebastian Lege.

20:15 Uhr, RTL, Murmel Mania, Spielshow

Aufregende Challenges, spannende Wettrennen – und das mit insgesamt 100.000 Murmeln! Bei „Murmel Mania“ wird der ultimative Klassiker aus dem Kinderzimmer zum mitreißenden Turnier in der Primetime. Moderator Chris Tall lässt prominente Murmel-Fans gegeneinander antreten, die alle das Rennen machen wollen – schließlich können sie bis zu 50.000 Euro für den guten Zweck erspielen.