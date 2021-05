TV-Tipps am Dienstag

"Ein starkes Team: Parkplatz bitte sauber halten": Linett (Stefanie Stappenbeck) identifiziert das Opfer schnell als Professor Thalhammer (Matthias Deutelmoser) (cg/spot)

25.05.2021 06:00 Uhr

Das "starke Team" (ZDFneo) ermittelt nach einem Mord in der Swingerszene. In "Um Himmels Willen" (Das Erste) ist Oberin Theodora im Aktienfieber. Außerdem zeigt Eva Brenner im ZDF die "Tricks des Einzelhandels" auf.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Parkplatz bitte sauber halten, Krimi

Auf einem abgelegenen Parkplatz wird die Leiche eines Professors im Gebüsch gefunden. Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (Florian Martens) beginnen ihre Ermittlungen ohne Zeugen und Anhaltspunkte. Was hatte er dort gewollt? Was zuerst nach Raubmord aussieht, entpuppt sich bald als Mord in der Swingerszene. Linett und Otto treffen auf eine Mauer des Schweigens, denn niemand will an diesem Abend auf dem Parkplatz gewesen sein.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Gefährliche Liebe, Familienserie

Oberin Theodora (Nina Hoger) ist im Aktienfieber, die Kurse ihres Investmentfonds steigen und alle finanziellen Sorgen des Ordens scheinen wie davongefegt. Für Schwester Agnes (Emanuela von Frankenberg) läuft es nicht ganz so rund: Sie bekommt Ärger mit aufgebrachten Eltern, die nicht einsehen wollen, dass im Schulkiosk keine Wurstsemmeln mehr verkauft werden.

20:15 Uhr, ZDF, Die Tricks des Einzelhandels – mit Eva Brenner, Reportage

Ob online oder im Geschäft vor Ort: Fast alle Händler setzen auf ausgeklügelte Tricks, um die Kunden zum Kaufen zu bewegen. Wer die Methoden kennt, spart Geld. Im Namen der Verbraucher nimmt Moderatorin Eva Brenner („kaputt und … zugenäht!“) die erfolgreichsten Verkaufsstrategien unter die Lupe, zeigt in unterhaltsamen Experimenten, warum sie funktionieren – und lotet aus, wie sich Kunden dagegen wehren können.

20:15 Uhr, 3Sat, Angst – Der Feind in meinem Haus, Psychothriller

Das bürgerliche Leben von Randolph Tiefenthaler (Heino Ferch) scheint mit dem Kauf der schönen Berliner Altbauwohnung seine Erfüllung zu finden. Der Architekt und seine Familie ahnen nichts Böses, als Herr Tiberius (Udo Samel) aus der Souterrainwohnung ihnen noch am Tag des Einzuges Kuchen vor die Tür stellt. Doch bald wird der Nachbar aus dem Souterrain unheimlich. Er beobachtet Tiefenthalers Frau Rebecca (Anja Kling), schreibt erst verliebte, dann verleumderische Briefe, erstattet sogar Anzeige. Die Ehe stürzt in eine Krise, das bloße Dasein des Nachbarn vergiftet den Alltag.

20:15 Uhr, kabel eins, Spanglish, Komödie

Die Mexikanerin Flor (Paz Vega) und ihre Tochter wollen in Los Angeles ein neues Leben beginnen. Den Grundstein dafür legen sie im Hause der Clasky-Familie, bei der Flor als Haushaltshilfe anfängt. Während ihr Kind augenblicklich in die Fänge der überdrehten Mrs. Clasky (Téa Leoni) gerät, bemerkt Flor bald, dass das Familienleben viel zu kurz kommt und jeder eigene Wege geht oder gehen muss. Es gilt also nicht nur Sprachbarrieren, sondern auch emotionale Grenzen zu überwinden.