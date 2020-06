TV-Tipps am Dienstag

Bei "Sing meinen Song" (VOX) dreht sich heute alles um LEA. Das ZDF beleuchtet in "Deutschlands große Clans" die Erfolgsgeschichte von 4711. In "Die Toten vom Bodensee" (ZDFneo) wird ein Förster halbtot aufgefunden.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Musiksession

LEA wird 1992 unter dem bürgerlichen Namen Lea-Marie Becker in Kassel geboren und gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Singer-Songwriterinnen in Deutschland. Schon im Alter von 15 Jahren beginnt sie, ihre selbstkomponierten Piano-Pop-Lieder auf YouTube zu veröffentlichen. 2016 nimmt sie mit namhaften Produzenten ihr Debütalbum „Vakuum“ auf. Den musikalischen Durchbruch erreicht sie endgültig mit ihrem Song „Wohin willst du?“ in 2017. In Zusammenarbeit mit dem deutschen DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ erreicht sie mit dem Remix Platz 11 der deutschen Charts.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Brautalarm, Familienserie

Im Kloster Kaltenthal ist alles prächtig ausgestattet für die Hochzeit von Evi Reiter (Giulia Goldammer) und Stefan Locher (Max Wagner). Dass seine geliebte Tochter ausgerechnet einen ehemaligen Barkeeper heiraten will, stimmt den Brautvater und Hotelier Paul Reiter (Peter Weiß) nicht glücklich. Schwester Hanna (Janina Hartwig) hält Ausschau nach Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper), der die beiden trauen soll und mal wieder zu spät dran ist, weil er noch in einer Sondersitzung des Gemeinderates steckt.

20:15 Uhr, ZDF, Deutschlands große Clans: Die 4711-Story, Dokureihe

Die Zahlen 4711 stehen nicht nur für eine wandlungsfähige Duftmarke mit einer über 200 Jahre langen Geschichte, sondern auch für eine ansehnliche Schar prominenter Nutzer. Ob der russische Zar, der König von Schweden, Goethe und Wagner – sie alle wussten angeblich die Möglichkeiten der inneren und äußeren Anwendung zu schätzen. In der Wirtschaftswunder-Ära wurde 4711 sogar zum Inbegriff von „made in Germany“. Der Film lüftet den Schleier aus Rätseln und Mythen, an dem die Eigentümerfamilie Mülhens selbst tatkräftig gewoben hat.

20:15 Uhr, kabel eins, Outbreak – Lautlose Killer, Actionthriller

Militärarzt Sam Daniels (Dustin Hoffman) ist hilflos: Der heimtückische Virus Motaba löscht innerhalb kürzester Zeit ein ganzes Dorf im afrikanischen Regenwald aus. Jetzt gilt es nur noch, Vorsichtsmaßnahmen gegen eine Verschleppung der Seuche zu treffen. Doch Daniels Warnungen stoßen auf taube Ohren. Wenig später ist die Katastrophe komplett: In einer amerikanischen Kleinstadt bricht eine tödliche Epidemie aus. Alle Symptome der Krankheit weisen auf den Motaba-Virus hin. Sam nimmt Kontakt zu seiner Ex-Frau, der Virologin Roberta Keough (Rene Russo), auf, um schnellstmöglich ein Anti-Serum zu entwickeln.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Toten vom Bodensee: Familiengeheimnis

Kommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) bezieht gerade das neue gemeinsame Büro, als er und seine österreichische Kollegin Hanna Zeiler (Nora von Waldstätten) Hinweisen auf schwere häusliche Gewalt nachgehen müssen. Im Forsthaus bietet sich ein Bild des Grauens: Wände und Böden sind blutverschmiert, Förster Garchinger (Werner Asam) liegt halbtot in seinem Schlafzimmer. Mit dem Inhaber einer österreichischen Recycling-Firma, der unauffindbar ist, hatte er wohl eine heftige Auseinandersetzung.

(cg/spot)