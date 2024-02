Die Notärztin, Die OTTO-Story, ... TV-Tipps am Dienstag

"Die Notärztin: Emily": Nina (Sabrina Amali) und Paul (Paul Zichner). (cg/spot)

SpotOn News | 13.02.2024, 06:00 Uhr

Im Ersten startet die Serie "Die Notärztin" um Dr. Nina Haddad. Das ZDF zeichnet die Erfolgsgeschichte des Onlinehändlers OTTO nach. Außerdem untersuchen "die Neue und der Bulle" (RTL) einen rätselhaften Selbstmord.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Emily, Arztserie

Für Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) ist der Rettungsdienst auf der Straße Neuland. Doch sie brauchte dringend einen Neuanfang – beruflich und privat. Die Feuerwehrleute auf der Mannheimer Wache III nehmen die neue Kollegin zwar herzlich auf, dennoch prallen hier Welten aufeinander. Bei ihrem ersten gemeinsamen Einsatz – ein Mann ist in einen Schacht gestürzt – muss Nina klarstellen, dass jeder Patient von ihr vorurteilslos und einfühlsam behandelt wird. Denn ausgerechnet Notfallsanitäter Paul (Paul Zichner), der Fahrer des Notarztfahrzeuges, der Kollege, mit dem Nina am engsten zusammenarbeiten muss, hat über die Jahre einen zynischen Humor entwickelt.

Video News

20:15 Uhr, ZDF, Die OTTO-Story, Doku

OTTO ist der erfolgreichste deutsche Onlinehändler. Wie wurde aus dem kleinen Hamburger Modeversand mit Katalog ein weltweit agierender Multikonzern? Welche Schattenseiten zeigen sich? Das Familienunternehmen ist mittlerweile Teil der OTTO-Group. Was die wenigsten wissen: Zahlreiche Tochterfirmen wie der Mode-Riese ABOUT YOU und Hermes gehören zur Firma. Wie hat OTTO den Übergang ins digitale Zeitalter im Vergleich zur Konkurrenz geschafft?

20:15 Uhr, RTL, Die Neue und der Bulle – Ein Duisburg-Krimi: Plötzlich Bulle, Krimi-Komödie

Kneipenwirtin Conny (Cornela Majewski) besitzt hervorragende Menschenkenntnis. Deshalb glaubt sie auch nicht, dass Lutz, der Sohn ihrer Stammkundin Irmi, Selbstmord begangen hat. Sie schleust sich in das Quereinsteiger-Programm der Duisburger Polizei ein. Dort stößt sie beim Aktenscannen auf ungeahnte Zusammenhänge: Ihr ruppiger Vorgesetzter Oliver Dierks (Serkan Kaya) ist offenbar vor Jahren von genau den Gangstern angeschossen worden, die auch Lutz auf dem Gewissen haben.

20:15 Uhr, kabel eins, 16 Blocks, Copthriller

Der Polizist Jack Mosley (Bruce Willis) will einfach nur nach Hause und etwas trinken. Um 8.02 Uhr bekommt er jedoch einen scheinbar einfachen Auftrag: Der Kleinkriminelle Eddie Bunker (Mos Def) soll um 10 Uhr vor einem Untersuchungsausschuss aussagen und muss aus seiner Zelle zum Gerichtsgebäude gebracht werden. In 15 Minuten wäre die Sache erledigt, aber plötzlich geht alles schief. Für Mosley und Bunker beginnt ein lebensbedrohlicher Trip.

20:15 Uhr, Sat.1, Three Pines – Ein Fall für Inspector Gamache: Tief eingeschneit, Krimiserie

Als Inspector Gamache (Alfred Molina) den Befehl seines Vorgesetzten ignoriert und im Vermisstenfall von Blue Two-Rivers zu ermitteln beginnt, wird er prompt in die entlegene Stadt Three Pines versetzt. Dort muss der mysteriöse Mord an der wohlhabenden CC de Poitiers (Simone-Élise Girard) aufgeklärt werden, die mit ihrer überheblich-kaltherzigen Art keinen allzu guten Ruf in der Gemeinde genoss. Entsprechend lang ist auch die Liste der möglichen Verdächtigen.