TV-Tipps am Dienstag

"Friesland: Gegenströmung": Henk Cassens (Maxim Mehmet) findet beim Joggen eine Frau ohne Gedächtnis (Sophie Pfennigstorf). (cg/spot)

17.08.2021 06:00 Uhr

In "Friesland" (ZDFneo) kümmert sich der Streifenpolizist Cassens um eine Frau ohne Gedächtnis. Die "Kanzlei" (Das Erste) muss sich mit einem geklauten Popsong befassen. In "Das gibt Ärger" (kabel eins) verlieben sich zwei CIA-Agenten in dieselbe Frau.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Gegenströmung, Krimikomödie

Der ostfriesische Streifenpolizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) trifft am Leeraner Hafen auf eine junge, rätselhafte Frau (Sophie Pfennigstorf). Sie behauptet, sich nicht erinnern zu können, wer sie ist. Die Frau hat weder ihren Ausweis noch ihr Handy bei sich. Am Hinterkopf klafft eine Platzwunde. War es ein Unfall, ein Verbrechen oder lügt sie Henk einfach nur an? Bevor Henk mehr über die Umstände des Gedächtnisverlustes herausfinden kann, verschwindet die junge Frau von der Polizeidienststelle.

20:15, Das Erste, Die Kanzlei: Fremde Federn, Anwaltsserie

Die Musikerin Lara Binder (Diane Willems) beschuldigt den erfolgreichen Popsänger Ron Hemmings (Simon Böer), ihr den Song „Hab dich nicht gefragt“ gestohlen und damit einen Hit gelandet zu haben. Lara hatte auf dessen letzter Tournee im Background gesungen und ihm ein Demo-Band mit einer, so sagt sie, eigenen Komposition geschickt. Markus Gellert (Herbert Knaup) glaubt seiner Mandantin, macht ihr aber keine großen Hoffnungen.

20:15, ZDF, Die NIVEA-Story, Doku

NIVEA: deutsche Erfolgsmarke mit weltweitem Bekanntheitsgrad. „ZDFzeit“ zeigt, wie clever die Kosmetikpalette rund um die einstige Apotheker-Creme über Jahrzehnte erweitert wird. Das Vertrauen, das die Verbraucher der Marke seit rund 100 Jahren entgegenbringen, ist immens. Aber sind die Produkte so gut, wie die Werbung verspricht? „ZDFzeit“ stellt NIVEA auf den Prüfstand. Mit eigenen Tests und Labor-Untersuchungen.

20:15 Uhr, RTL, Schwiegertochter gesucht, Kuppelshow

Während Maik und Mama Brigitte den Frauen ihre geliebte Ostsee-Insel Rügen zeigen, steht bei Gerhard im Alpenvorland bereits eine erste Entscheidung an. Im Münsterland ist der Konkurrenzkampf um Schlagersänger Tobias entfacht, beim gemeinsamen Karaoke-Singen kommt es sogar zum ersten Kuss! Bei Nic läuft in Berlin derweil nicht alles nach Plan: Der 26-Jährige möchte mit seinen Damen einen Tag am Pool genießen, das kommt aber nicht bei allen gut an.

20:15 Uhr, kabel eins, Das gibt Ärger, Actionkomödie

Die CIA-Agenten Tuck (Tom Hardy) und FDR (Chris Pine) sind nicht nur Kollegen, sondern auch beste Freunde. Als sie nach einem missglückten Auftrag zum Innendienst verdonnert werden, treibt sich Tuck in einem Online-Chat herum und lernt prompt Lauren (Reese Witherspoon) kennen. Zufällig trifft auch FDR auf Lauren – ohne zu wissen, dass sie die Bekanntschaft seines besten Kumpels ist. Als die Männer feststellen, dass sie auf die gleiche Frau stehen, eskaliert die Situation.