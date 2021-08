TV-Tipps am Dienstag

"Die Jones - Spione von nebenan": Karen (Isla Fisher) und Jeff Gaffney (Zach Galifianakis) trauen ihren Augen nicht. (cg/spot)

24.08.2021 06:01 Uhr

In "Die Jones - Spione von nebenan" (kabel eins) hat ein Spießerpärchen außergewöhnliche Nachbarn. "Kommissar Marthaler" (3Sat) rächt seine Freundin, die bei einem Überfall verletzt wird. Außerdem beschäftigt ein Drogentoter die "Kanzlei" (Das Erste).

20:15 Uhr, kabel eins, Die Jones – Spione von nebenan, Komödie

Karen (Isla Fisher) und Jeff Gaffney (Zach Galifianakis) leben in einer idyllischen Vorstadt. Eines Tages ziehen Natalie (Gal Gadot) und Tim Jones (Jon Hamm), ein perfektes Paar, in die Nachbarschaft. Karen hat jedoch den Verdacht, dass mit den beiden etwas nicht stimmt und stellt Nachforschungen an. Schließlich findet sie heraus, dass die Jones‘ Geheimagenten sind, und ehe sich die Gaffneys versehen, gerät ihr Leben komplett aus den Fugen.

20:15 Uhr, 3Sat, Kommissar Marthaler – Engel des Todes, Krimi

Ein Kunsttransport wird überfallen und ausgeraubt, Hauptkommissar Marthalers Freundin Tereza dabei schwer verletzt. Marthaler (Matthias Koeberlin) soll von den Ermittlungen ausgeschlossen werden. Der Kommissar ist schockiert, denn Tereza ist schwanger und schwebt in Lebensgefahr. Er setzt sich über das Verbot seines Vorgesetzten Herrmann (Peter Lerchbaumer) hinweg und ermittelt trotzdem. Bei dem Überfall wurde ein millionenschweres Bild gestohlen. Ausgerechnet einer der von Marthaler so verhassten Journalisten gibt ihm überraschend einen Tipp: Er soll einen Kunsthändler treffen, der schon in den 70er Jahren in dubiose Geschäfte verwickelt war.

20:15 Uhr, ZDF, Volksparteien ohne Volk? – Die rätselhaften Wechselwähler, Doku

In der Vergangenheit haben zwei große Parteien die Geschicke der Bundesrepublik gelenkt. Diese Zeiten sind vorbei. Von über 40 Prozent sind CDU/CSU und SPD in Umfragen regelrecht abgestürzt. Den Volksparteien laufen die Wählerinnen und Wähler weg. „ZDFzeit“ zeigt einen Monat vor der Wahl Stimmungstest und Analyse in Sachen Wählerwillen. Was bewegt die Menschen in Deutschland? Wie viel Vertrauen bringen sie insbesondere den Volksparteien entgegen?

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Überdosis, Anwaltsserie

Im Bordell von Beate „Bella“ Gassner (Nicole Marischka), einer ehemaligen Mandantin Gellerts, ist der Banker Gunnar Molzen an einer Überdosis Heroin gestorben. Die Polizei stellt im Bad des Zimmers zwei Kilogramm Drogen sicher. Beate Gassner wird wegen Drogenhandel und gefährlicher Körperverletzung festgenommen und bittet Markus Gellert (Herbert Knaup) erneut um Hilfe. Gellert „ermittelt“ zusammen mit Gudrun (Katrin Pollitt) und findet heraus, dass dieser Fall eng mit der Vergangenheit des Opfers verknüpft ist.

22:35 Uhr, kabel eins, Kiss & Kill, Actionkomödie

Nach einer gescheiterten Beziehung hat Jen (Katherine Heigl) die Nase gestrichen voll von Männern. Im Familienurlaub in Südfrankreich will sie auf andere Gedanken kommen. Doch als ihr der gutaussehende Spencer (Ashton Kutcher) über den Weg läuft, wirft sie alle guten Vorsätze über den Haufen: Kaum zurück in Georgia heiraten die beiden und machen es sich in einem Provinznest gemütlich. Wie sich jedoch herausstellt, war Spencer ein Top-Spion und Profi-Killer.