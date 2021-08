TV-Tipps am Dienstag

"Kommissar Marthaler: Die Sterntaler-Verschwörung": Schwer gesichert und bewaffnet lässt Marthaler (Matthias Koeberlin) im Sterntaler-Erotikclub eine Razzia vornehmen. (cg/spot)

31.08.2021 06:01 Uhr

Der Mord an einer Journalistin bleibt nicht der einzige Fall für "Kommissar Marthaler" (ZDF). Die "Kanzlei" (Das Erste) kümmert sich um einen Azubi, der einen Arbeitsunfall hatte. In "Nord Nord Mord" (ZDFneo) wird am Strand von Sylt ein abgetrennter Arm angespült.

20:15, ZDF, Wie geht’s, Deutschland?, Gespräch

Wie geht es den Menschen, welchen Herausforderungen müssen sie sich stellen, was erwarten sie von der Politik? In Einspielern kommen Menschen aus allen Teilen Deutschlands zu Wort und nehmen anschließend bei einer Zoom-Schalte an der Diskussion mit sieben Spitzenpolitiker*innen teil. Christian Sievers begrüßt in der Sendung Jens Spahn (CDU), Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Christian Lindner (FDP), Alexander Dobrindt (CSU), Dietmar Bartsch (LINKE) und Alice Weidel (AfD).

20:15, Das Erste, Die Kanzlei: Nothalt, Anwaltsserie

Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) vertreten gemeinsam den Auszubildenden Samuel Haber (Doga Gürer), der bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt wurde. Der Lehrling der HaMet AG, eines metallverarbeitenden Betriebes, hatte sich bei der Arbeit an der Stanzmaschine die Sehnen der rechten Hand durchtrennt. Eine Woche später erhielt er die fristlose Kündigung mit der Begründung, er habe während der Arbeit Marihuana konsumiert und damit gegen den Ausbildungsvertrag verstoßen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Clüvers Geheimnis, Krimi

Ein abgetrennter Arm am Strand bei Rantum sorgt für Aufruhr bei der sylter Polizei. Während die Küstenwache nach der Leiche sucht, nehmen Theo Clüver (Robert Atzorn) und sein Team die Ermittlungen auf. Der Arm des Opfers wurde aller Wahrscheinlichkeit nach von einer Schiffsschraube abgetrennt. Clüver und sein Kollege Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) gehen indes einem seltsamen Vorfall nach, den ein uniformierter Kollege gemeldet hat. Am Abend zuvor wurde angeblich ein lebloser Körper auf dem Parkplatz eines Hotels entdeckt – und war kurz darauf spurlos verschwunden.

21:15 Uhr, ONE, Tiger & Dragon, Martial-Arts-Abenteuer

China, zur Zeit der Qing-Dynastie: Der berühmte Schwertkämpfer Li Mu Bai (Chow Yun-Fat) möchte das Leben als Krieger hinter sich lassen. Aus diesem Grund bittet er seine Weggefährtin Yu Shu Lien (Michelle Yeoh), sein berühmtes „Grünes Schwert“ einem Würdenträger in Peking zu übergeben. In Peking trifft Shu Lien auf die junge Gouverneurstochter Jen (Zhang Ziyi), die davon träumt, ihrem Leben als brave Ehefrau zu entfliehen. Es kommt zu einem dramatischen Zwischenfall, als ein maskierter Dieb eines Nachts das grüne Schwert stiehlt.