Die Kanzlei, Das Quartett, ... TV-Tipps am Dienstag

"Die Kanzlei: Der Wert des Lebens": Doktor Wilhelmy (Harald Maack, r.) erzählt Isa von Brede (Sabine Postel) von der Anklage gegen ihn. (cg/spot)

SpotOn News | 30.07.2024, 06:01 Uhr

Die "Kanzlei" (Das Erste) hilft einem Arzt, der unter Anklage steht. "Das Quartett" (ZDF) ermittelt im Fall eines ermordeten Paketboten und auf RTL ist Sternekoch Tim Raue wieder als "Restaurantretter" unterwegs.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Der Wert des Lebens, Anwaltsserie

Isa (Sabine Postel) engagiert sich bei den "Überbrückern", einer Wohltätigkeitsorganisation für Obdachlose und Bedürftige. Dort trifft sie nicht nur den charmanten Chef Henning Bienert (Wolfgang Maria Bauer), sondern auch jemanden, der ihre rechtliche Unterstützung benötigt. Dr. Wilhelmy (Harald Maack), ein weiterer Unterstützer der "Überbrücker", wird verklagt, weil er eine Patientin am Leben hält. Die Frau muss nach einer Bronchitis beatmet und künstlich ernährt werden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Das Quartett – Tödliche Lieferung, Krimi

"Das Quartett" ermittelt im Mordfall eines Paketboten, der für einen Online-Versandhändler arbeitete. Diab Essa wird erstochen auf dem Förderband im Logistikzentrum gefunden. Erste Verdächtigungen richten sich gegen die Belegschaft des modernen Unternehmens. Area Managerin Sarah Graf (Alina Levshin) macht widersprüchliche Aussagen. Eine neue Dimension des Falls wird klar, als Maike Riem (Anja Kling), Pia Walther (Annika Blendl), Christoph Hofherr (Shenja Lacher) und Linus Roth (Anton Spieker) entdecken, dass Diab auf seiner Route Kontakt zu einer verurteilten IS-Rückkehrerin, Melissa Kurtz (Anke Retzlaff), hatte.

20:15 Uhr, RTL, Raue – Der Restaurantretter, Dokusoap

Tim und Katharina besuchen in Saarbrücken eine Familie, die sich im Streit befindet. Irini möchte das familiengeführte Restaurant "To Steki" übernehmen, aber ihre Familie unterstützt sie nicht. Mutter Anastasia und Onkel Dafi haben Zweifel an Irinis Fähigkeiten, obwohl sie wollen, dass sie das Restaurant übernimmt. Tim bringt Ordnung in die Küche, während Katharina neben den Renovierungsarbeiten auch Irinis Selbstbewusstsein stärkt.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Bestatterin – Der Tod zahlt alle Schulden, Provinzkomödie

Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) kehrt nach dem ungeklärten Unfalltod ihrer Mutter in ihr Heimatdorf auf der Schwäbischen Alb zurück. Zusammen mit ihrem Vater Alfons (Hartmut Volle) und ihrem Bruder Hannes (Frederik Bott) will sie das familiäre Bestattungsunternehmen weiterführen, das jedoch schlecht läuft. Plötzlich ereignen sich zwei Todesfälle: Der örtliche Bankdirektor schießt sich versehentlich bei der Jagd, und Oma Wertbacher erliegt scheinbar einem Herzinfarkt. Aber was erklären die Würgemale an ihrem Hals?

20:15 Uhr, Tele 5, Die Stockholm Story – Geliebte Geisel, Thriller

Stockholm, 1973: Lars (Ethan Hawke) überfällt mit Langhaar-Perücke, Sonnenbrille und Lederjacke eine Bank in der schwedischen Hauptstadt und nimmt die Anwesenden als Geiseln. Es wird schnell klar, dass er weniger an Geld als an der Freilassung seines inhaftierten Freundes Gunnar (Mark Strong) interessiert ist. Nachdem die Polizei Gunnar wie vereinbart zur Bank bringt, nimmt die Geschichte eine neue Wendung: Zwischen Lars und seinen Geiseln, insbesondere der Bankangestellten Bianca (Noomi Rapace), entwickelt sich eine persönliche und teilweise sogar innige Beziehung, die nicht nur Schweden, sondern die ganze Welt fasziniert.