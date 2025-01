Die Kanzlei, Ostfriesengrab, ... TV-Tipps am Dienstag

"Die Kanzlei: Altes Eisen": Isabel von Brede (Sabine Postel, M.) vertritt Aurelia Ambach (Lina Wendel, l.), die sich dagegen wehrt, dass ihr Verleger Harald Kirchner (Sven Fricke, r.) ihren neuen Roman veröffentlicht. (cg/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 06:00 Uhr

Die Kanzlei (Das Erste) vertritt eine verzweifelte Romanautorin. Das ZDF zeigt das Live-Gespräch "Wie geht's, Deutschland?" mit Spitzenpolitikern. Außerdem treibt Vin Diesel in "The Last Witch Hunter" (ProSieben) Dämonen aus.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Altes Eisen, Anwaltsserie

Isa von Brede (Sabine Postel) übernimmt den Fall von Aurelia Ambach (Lina Wendel), einer berühmten Autorin, die verhindern möchte, dass ihr Verlag ihren neuen Roman veröffentlicht. Da sie das Buch als völlig misslungen empfand, hatte sie es kurzerhand weggeworfen. Doch ihr Lektor hat das Manuskript aus dem Müll gerettet und plant nun, es entgegen dem Willen der Schriftstellerin zu veröffentlichen. Er argumentiert, dass das Werk dem Verlag gehört, da die Autorin bereits Vorschüsse erhalten hat. Isas Mutter Marion (Marie Anne Fliegel), eine Bewunderin der Autorin, merkt jedoch selbst an, dass dem neuen Buch die frühere Qualität fehlt. Nach und nach vertraut Aurelia Isa an, dass sie nicht nur unter einer Schreibblockade leidet, sondern auch große Angst vor einer möglichen Demenzerkrankung hat.

20:15 Uhr, ZDF, Wie geht's, Deutschland?, Diskussion

Wie steht es um Deutschland im Wahljahr 2025? Was bewegt die Menschen, welche Probleme sind besonders dringend, und wie wollen die politischen Parteien Lösungen anbieten? Diesen Fragen widmet sich die Live-Diskussionssendung "Wie geht's, Deutschland?" mit Dunja Hayali und Mitri Sirin. Spitzenpolitikerinnen und -politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien stellen sich den Anliegen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger, die über Videoschalten live dabei sind.

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, The Last Witch Hunter, Fantasyhorror

Kaulder (Vin Diesel) ist der letzte verbliebene Hexenjäger und ein unsterblicher Krieger. Seine Aufgabe ist es, New York vor der Vernichtung zu bewahren. Dabei muss er sich einer gefährlichen Gruppe von Hexen und Zauberern entgegenstellen, die von einer mächtigen Hexenkönigin angeführt werden. Widerwillig schließt er sich mit der magisch begabten Traumwandlerin Chloe (Rose Leslie) und einem jungen Priester (Elijah Wood) zusammen. Gemeinsam kämpfen sie gegen die wachsende Bedrohung durch die Hexenkönigin, um sie ein für alle Mal zu besiegen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ostfriesengrab, Krimi

Im Schlosspark Lütetsburg wird eine junge Frau tot in einem Baum gefunden, grausam an Seilen aufgehängt. Schnell fällt der Verdacht auf Dieter Meuling (Anton Noori), einen Ex-Häftling, der mit dem Opfer eine Beziehung hatte. Meuling wird verhaftet, doch dann bringt seine Anwältin eine brisante Neuigkeit ans Licht. Meuling behauptet, von einem ehemaligen Zellengenossen zu wissen, wer der Mörder von Ann Kathrin Klaasens (Julia Jentsch) Vater ist. Er bietet der Kommissarin die Information im Austausch für ihre Hilfe bei seiner Flucht an.

20:15 Uhr, kabel eins, Mr. Deeds, Komödie

Longfellow Deeds (Adam Sandler) ist ein liebenswerter Pizzabäcker und Hobby-Dichter, der von den Bewohnern seines kleinen Heimatortes Mandrake Falls geschätzt wird. Doch sein Leben ändert sich schlagartig, als er erfährt, dass er 40 Milliarden Dollar von einem verstorbenen Onkel erben soll. Als neuer Besitzer eines Medienimperiums reist der Provinzler nach New York, wo er mit seiner offenen Art für Chaos sorgt und sein neues Vermögen großzügig verteilt. Doch er gerät ins Visier von skrupellosen Geschäftemachern und sensationshungrigen Journalisten, die es auf ihn abgesehen haben.