"besseresser: Die Tricks in Toastbrot & Co.": Sebastian Lege deckt auf, was in der beliebten Backware wirklich steckt. (cg/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 06:00 Uhr

In "besseresser" (ZDF) deckt Sebastian Lege wieder Tricks der Lebensmittelindustrie auf. Jason Statham kämpft als Berufsverbrecher in "Parker" (kabel eins) gegen ehemalige Komplizen. In "Ostfriesenangst" (ZDFneo) verschwindet ein Lehrer bei einem Klassenausflug im Watt.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks in Toastbrot & Co., Food-Reportagereihe

Die Lebensmittelindustrie nutzt häufig gesetzliche Schlupflöcher, um mit minimalem Aufwand maximale Gewinne zu erzielen. Sebastian Lege nimmt beliebte Supermarktprodukte unter die Lupe und deckt auf, wie Verbraucher dabei hinters Licht geführt werden. Toastbrot ist in Deutschland besonders beliebt, sei es als Butter-, Vollkorn- oder Körnerbrot, und wird daher oft günstig angeboten. Doch statt hochwertiger Zutaten und traditioneller Herstellung setzt die Industrie auf Zusatzstoffe, Backtriebmittel und hochoptimierte Maschinenprozesse. Besonders clever: Durch den Einsatz von möglichst viel Luft wird das Toastbrot noch günstiger produziert, wie Sebastian Lege eindrucksvoll zeigt.

20:15 Uhr, kabel eins, Parker, Gangster-Action

Jason Statham und Jennifer Lopez brillieren in einem actiongeladenen Blockbuster: Parker ist ein Meisterdieb mit Prinzipien – er stiehlt nur von Reichen. Bei seinem neuesten Auftrag wird er jedoch von seinen Komplizen verraten und entkommt nur knapp dem Tod. Um sich zu rächen, schließt er sich mit der cleveren Immobilienmaklerin Leslie zusammen und schmiedet einen raffinierten Plan, um seine ehemaligen Partner zu überlisten.

20:15 Uhr, Tele 5, The Last King – Der Erbe des Königs, Historienabenteuer

Norwegen im 13. Jahrhundert: Das Land ist vom Bürgerkrieg zerrüttet, und auch die Kirche strebt nach mehr Macht. Inmitten dieses Chaos überträgt der sterbende König zwei loyalen Kriegern die Aufgabe, seinen neugeborenen Sohn – den Thronerben – zu schützen. Für Skjervald (Jakob Oftebro) und Torstein (Kristofer Hivju) beginnt eine gefährliche Flucht durch die verschneite norwegische Berglandschaft. Von ihrem Erfolg hängt nicht nur das Leben des Kindes, sondern auch die Zukunft der Königsdynastie ab.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ostfriesenangst, Thriller

Eine Schulklasse kehrt aus dem Watt zurück – doch ihr Lehrer bleibt verschwunden. Ist er ein unverantwortlicher Mensch, der die Schüler in Gefahr gebracht hat und dabei selbst ums Leben kam? Oder haben einige Schüler die Gelegenheit genutzt, um sich ihres verhassten Lehrers zu entledigen? Ann Kathrin Klaasen (Julia Jentsch) glaubt nicht an diese Theorien und entscheidet, die Hauptverdächtige, Schülerin Laura (Elisa Schlott), zunächst auf freien Fuß zu setzen.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Fischauge mit Maden-Topping gefällig? Oder vielleicht eine leckere Wasserspinne? Wenn den Stars im Dschungel der Hunger vergeht, startet die Unterhaltung für die Zuschauerinnen und Zuschauer erst so richtig! Zwölf Stars stellen sich im australischen Dschungel spektakulären Prüfungen. Am Schluss winkt der begehrte Titel des Dschungelkönigs. Wer wird sich dieses Jahr die Dschungelkrone aufsetzen können?