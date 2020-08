04.08.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Dienstag

Ein Fotograf bittet "Die Kanzlei" (Das Erste) in einer Vaterschaftsfrage um Hilfe. Das ZDF zeigt den "großen Dr. Oetker-Report". In "Tödliche Geheimnisse" (3Sat) legt sich eine Journalistin mit einem übermächtigen Konzern an.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Schräglage, Anwaltsserie

„Diese Kinder können unmöglich von mir sein, meine Frau ist eine Schönheit und unsere Kinder sind, ehrlich gesagt, hässlich“ – unverblümt bittet ein Mandant, ein bekannter Fotograf, Markus Gellert (Herbert Knaup) und Isabel von Brede (Sabine Postel) um anwaltliche Hilfe. Er möchte die Vaterschaft anfechten lassen. Während die Anwälte zwischen den Eheleuten vermitteln, versuchen sie gleichzeitig einer Mutter zu helfen, deren kleiner Sohn nach einem Badeunfall im Koma liegt.

Auch interessant:

20:15 Uhr, ZDF, Der große Dr. Oetker-Report, Reportage

Was im Jahr 1891 mit Backpulver begann, ist heute ein riesiger Lebensmittelkonzern. Wird Dr. Oetker seiner Verantwortung gerecht? Sind seine Produkte wirklich gesund, lecker und gut? Kaum einer Marke vertrauen die Deutschen im Supermarkt so stark wie Dr. Oetker. Sie sind sogar bereit, deutliche Aufpreise zu zahlen. Dabei mogelt der Konzern mit viel zu kleinen Portionsgrößen. Und hat ein Problem mit Fleisch aus Massentierhaltung.

20:15 Uhr, 3Sat, Tödliche Geheimnisse, Politdrama

Um einen Whistleblower zu interviewen, reist Journalistin Rommy Kirchhoff (Nina Kunzendorf) nach Brüssel. Paul Holthaus (Oliver Masucci), Lobbyist im Auftrag des Agrarkonzerns Norgreen Life Inc., ist bereit, über die Hintergrundverhandlungen zu TTIP zu berichten, die er selbst maßgeblich beeinflusst hat. Kaum geht das brisante Interview los, wird Rommy unter einem Vorwand aus dem Hotelzimmer gelockt und bei ihrer Rückkehr überwältigt. Als sie wieder zu sich kommt, fehlt von dem Informanten und dessen Kontaktmann Arne Gentner (Johann Jürgens) jede Spur.

20:15 Uhr, Tele 5, Der Hades Faktor, Actionthriller

Ebola-Alarm! Nachdem das Virus mutiert ist und schon Menschenleben gekostet hat, soll Anti-Terror-Spezialist Jon (Stephen Dorff) der Sache nachgehen. Gerät das Virus in falsche Hände, steht die Welt vor einem Angriff mit einer verheerenden Bio-Waffe. Einiges deutet darauf hin, dass seine Ex-Kollegin Rachel (Mira Sorvino) die Seiten gewechselt hat und im Besitz des Virus sein soll.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer sieht das denn?!, Spielshow

Zwei prominente Rateteams sehen Akrobaten, Tänzer oder andere lustige und spektakuläre Performances auf der Showbühne. Doch davon dürfen sie sich nicht blenden lassen – denn nach den Auftritten wird es für die Rateteams ernst. Mit welcher Hand hat der Akrobat nach seinem dreifachen Salto in das Trapez gegriffen – mit rechts oder mit links? In welcher Reihenfolge wurden die Körperteile beim Schuhplattler berührt? Wer ganz genau hinsieht und sich jedes Detail merkt, gewinnt.

(cg/spot)