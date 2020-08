13.08.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Donnerstag

Im "Kroatien-Krimi" (Das Erste) wird ein Beamter mit einem Eispickel ermordet. VOX gewährt in "Twister" einen Blick ins Auge des Sturms. Später kämpfen sich zwei Landeier in "Machen wir's wie Cowboys" (ZDFneo) durch New York.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Der Henker

In einem Auto findet die Polizei die Leiche eines Beamten der Baubehörde, dem ein Eispickel ins Herz gerammt wurde. Ein Zettel mit der Aufschrift „Korruptes Schwein!“ führt Kommissarin Branka Maric (Neda Rahmanian) direkt zum mutmaßlichen Motiv. Der Tote bereicherte sich mit nachträglichen Genehmigungen für Schwarzbauten in Split. Zur Unterstützung der Mordkommission kommt ein Spezialist aus der Hauptstadt Zagreb: Stojan Manojlovic (Juergen Maurer), der die Aktenlage in dem Fall seit Jahren bestens kennt.

Auch interessant:

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Am Abgrund, Heimatserie

Auf einem Ausflug mit seiner alten Freundin Carola (Michaela Schausberger) und deren neunjähriger Tochter Mia (Mia-Sophie Ballauf) entdeckt Markus (Sebastian Ströbel) die Leiche des Bergführers Robert. Alles deutet zunächst auf einen Absturz hin. Doch kurz darauf wird klar: Es war Fremdeinwirkung im Spiel, Robert wurde gestoßen. Schnell schaltet sich die Kommissarin Jessika Pollath (Maxi Warwel) ein, die gerade ihren Dienst in Schladming angetreten hat. Sie findet weitere Blutspuren, die nicht zum Toten gehören.

20:15 Uhr, ZDFneo, Twister, Katastrophenaction

Der Meteorologe Bill (Bill Paxton) und seine Frau JoAnne (Helen Hunt) haben vor ihrer Trennung gemeinsam Tornados erforscht. Jetzt arbeitet er als „Wetterfrosch“ beim Fernsehen und wartet auf die Scheidung. Als Bill seine Frau aufsucht, damit sie endlich die Scheidungspapiere unterzeichnet, bricht ein Sturm los. Bills Leidenschaft für die Tornadojagd erwacht wieder.

20:15 Uhr, VOX, Dirty Dancing, Tanzromanze

Sommer 1963. Widerwillig begleitet die 17-jährige Frances (Jennifer Grey), genannt ‚Baby‘, ihre Familie in den Urlaub. Im Feriencamp lernt sie den Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) kennen und ist von ihm begeistert. Auf einer Party der Camp-Mitarbeiter lässt sie sich von der erotischen Atmosphäre in den Bann ziehen. Als sie erfährt, dass Johnnys Tanzgefährtin Penny (Cynthia Rhodes) schwanger ist, versucht sie zu helfen. Sie ermöglicht Penny mit geliehenem Geld eine Abtreibung. Frances‘ Vater ist allerdings weder von den Investitionen noch von den Bekanntschaften seiner Tochter begeistert und versucht seinen Einfluss geltend zu machen.

21:55 Uhr, ZDFneo, Machen wir’s wie Cowboys, Actionkomödie

Die beiden Freunde Pepper (Woody Harrelson) und Sonny (Kiefer Sutherland) sind leidenschaftliche Rodeoreiter. Zurzeit ist ihre Freundschaft jedoch getrübt, da Pepper aus amourösen Gründen ein wichtiges Turnier sausen lässt. Vergeblich versucht ihr gemeinsamer Kumpel Nacho (Joaquín Martínez) zwischen beiden zu vermitteln. Doch plötzlich ist Nacho verschwunden, nachdem er wegen einer Familienangelegenheit nach New York aufgebrochen war. Die beiden Cowboys raufen sich zusammen und machen sich auf den Weg nach New York, ecken aber mit ihrer ländlichen Art überall in der Großstadt an.

(cg/spot)