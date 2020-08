20.08.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Donnerstag

Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) sucht die Ex-Anwältin Lossow in der Bikerszene nach ihrer verschwundenen Tochter. Mila Kunis hat in "Bad Moms" (VOX) keine Lust mehr, eine perfekte Mutter zu sein. Später kommt es zur "Entführung der U-Bahn Pelham 123" (VOX).

20:15 Uhr, Das Erste, Winterlicht – Der Usedom-Krimi, Krimi

Tagelang hat Stefan Thiel (Peter Schneider) nichts von seiner Frau gehört und beginnt langsam, sich Sorgen zu machen. Ist Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff) in einem Wellness-Hotel? Auch seine Schwiegermutter Karin Lossow (Katrin Sass) ist skeptisch. Die Suche nach der ehemaligen Kommissarin führt die zwei ins Stettiner Rotlichtmilieu. Dort verdichten sich die Hinweise: Julia wurde ein privater Ermittlungsauftrag angetragen. Der Boss des Usedomer Ablegers des international agierenden Biker-Klubs „Mc White Eagles“ vermisst einen seiner Gangkumpanen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Entzug, Heimatserie

Die 14-jährige Leni (Ava Montgomery) ist gemeinsam mit ihrem Vater Kai (Kai Scheve) auf dem Weg zu einer Berghütte, wo ihre Mutter Tabea (Lara Joy Körner) sie bereits erwartet. Kai scheint es nicht gut zu gehen. Er wirkt geschwächt und zittrig. Die Wasserflasche, die das Mädchen zufällig im Rucksack ihres Vaters entdeckt, ist zu ihrem Entsetzen mit Wodka gefüllt – angeblich, um damit auf der Berghütte anzustoßen. Um seine Tochter zu beruhigen, wirft Kai die Flasche in den Abgrund. Doch auf der Hütte angekommen, geht es ihm immer schlechter.

20:15 Uhr, VOX, Bad Moms, Komödie

Täglich opfert sich die dauergestresste Amy (Mila Kunis) für ihre Familie und ihren Job auf. Als sie erfährt, dass ihr Mann sie betrügt, beschließt die 32-Jährige, ihr Leben zu ändern. Amy pfeift auf alle Regeln und setzt den treulosen Gatten vor die Tür. Zusammen mit zwei Leidensgenossinnen schaltet sie ab sofort in den Party-Modus. So viel Unabhängigkeit ruft die spießige Gwendolyn (Christina Applegate) auf den Plan, die eine Intrige plant. Ring frei für den „Kampf der Mütter“.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein unmoralisches Angebot, Drama

Das junge Ehepaar Diana (Demi Moore) und David Murphy (Woody Harrelson) gerät nach dem Bau seines Traumhauses in finanzielle Schwierigkeiten. Als die beiden ihr Glück in Las Vegas versuchen und auch noch den Rest ihres Geldes verspielen, bietet ihnen der Milliardär John Gage (Robert Redford) eine Million Dollar für eine Nacht mit Diana. Nach anfänglichem Zögern sagen die beiden zu, setzen damit aber ihre Ehe einer schweren Belastungsprobe aus. Bald beginnt es, in ihrer Beziehung zu kriseln.

22:10 Uhr, VOX, Die Entführung der U-Bahn Pelham 123, Action

Eine Gruppe bewaffneter Männer entführt eine voll besetzte New Yorker U-Bahn. Ryder (John Travolta), der Kopf der Gangster, verlangt für die Freilassung der Geiseln 10 Millionen Dollar Lösegeld. Sollte der Betrag nicht innerhalb von einer Stunde übergeben werden, droht Ryder, die Passagiere zu töten. Der zuständige Fahrdienstleiter Walter Garber (Denzel Washington) versucht, zwischen der Polizei und den Gangstern zu vermitteln.

(cg/spot)