27.08.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Donnerstag

Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) missglückt ein Raubüberfall - mit tödlichen Folgen. Die "Bergretter" (ZDF) müssen ein Familiendrama verhindern und Russell Crowe kämpft als "Robin Hood" (VOX) für die Unterdrückten.

20:15 Uhr, Das Erste, Geisterschiff – Der Usedom-Krimi

Den Tod von Hauptkommissarin Julia Thiel hat ihre Familie noch lange nicht verwunden. Witwer Stephan Thiel (Peter Schneider) trauert bis zur Verwahrlosung, während Karin Lossow (Katrin Sass) krampfhaft nach Ablenkung sucht. Dann wird der wohlhabende Gastronom Ingo Wiek überfallen. Der Überfall misslingt, Opfer und Täter, der Kleinkriminelle Jens Kampwirth (Vincent Krüger), kommen ums Leben. Die Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass der junge Mann einen Komplizen hatte.

Auch interessant:

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Ohne Aussicht, Heimatserie

Auf einem Ausflug mit seiner alten Freundin Carola (Michaela Schausberger) und deren neunjähriger Tochter Mia (Mia-Sophie Ballauf) entdeckt Markus (Sebastian Ströbel) die Leiche des Bergführers Robert. Alles deutet zunächst auf einen Absturz hin. Doch kurz darauf wird klar: Es war Fremdeinwirkung im Spiel, Robert wurde gestoßen. Schnell schaltet sich die Kommissarin Jessika Pollath (Maxi Warwel) ein, die gerade ihren Dienst in Schladming angetreten hat. Sie findet weitere Blutspuren, die nicht zum Toten gehören.

20:15 Uhr, VOX, Robin Hood, Abenteuerfilm

Im England um 1200 ist Robin Longstride (Russell Crowe) Bogenschütze im Heer von König Richard Löwenherz. Bei dem Versuch, eine französische Burg einzunehmen, wird Löwenherz von einem Pfeil getroffen. Der Tod des Königs ist für Robin und seine drei Mitstreiter Grund genug, nach England zurückzukehren. Doch der Eingriff in einen Überfall auf eine Gruppe von Kreuzrittern kostet auch Robins Freund und Vertrauten Robert Loxley das Leben. Dessen Tod weist ihm eine neue Bestimmung zu: Die Krone nach England bringen und Loxleys letzten Wunsch erfüllen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Traummann im zweiten Anlauf, Romantische Komödie

Maggie (Sarah Jessica Parker) fliegt mit Teenie-Tochter Summer (Rosie Day) von New York nach Norditalien, um dort einige Tage auszuspannen. Doch Summer zickt ständig rum und möchte der überfürsorglichen Mutter gern entkommen. Der Grund: Summer musste ihren Freund Tyler (Barney Harris) in den Staaten zurücklassen, der wegen Drogenbesitzes wieder einmal Ärger mit der Polizei hat. Tyler rechnet damit, dass Summer, die keine Vorstrafen hat, für ihn die Schuld auf sich nimmt. Genau das will Mutter Maggie mit dem Urlaub in Italien verhindern.

23:00 Uhr, VOX, King Arthur, Historienaction

Arthur (Clive Owen) schützt mit seinen Mannen im Hadrianswall die römische Provinz Britannia vor sächsischen Übergriffen. Als der römische Bischof zu der Truppe stößt, um sie mit Freibriefen in ihre Heimat zu entlassen, hinterlässt er auch eine letzte Mission: Arthur und seine Ritter sollen den künftigen Papst aus dem nordischen Feindesland zurück in den sicheren Hadrianswall geleiten – eine Reise auf Leben und Tod beginnt.

(cg/spot)