The Voice of Germany, ... TV-Tipps am Donnerstag

"The Voice of Germany": Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Kamrad (v.l.). (hub/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 06:00 Uhr

Auf ProSieben startet die neue Staffel von "The Voice of Germany". Das ZDF zeigt die Mutter-Sohn-Komödie "Alle nicht ganz dicht" und im "Irland-Krimi" (Das Erste) gerät ein Jugendlicher unter Mordverdacht.

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow

Es ist Zeit für die Blind Auditions bei "The Voice Of Germany", und dieses Mal gibt es ein besonderes Wiedersehen: Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber sitzen erneut gemeinsam auf den roten Stühlen. Erstmals seit der siebten Staffel treten die drei Coaches wieder als Team gegeneinander an, um die besten Talente für sich zu gewinnen. Doch die Konkurrenz ist stark: Der Newcomer-Coach, Sänger und Songwriter Kamrad, stellt sich zum ersten Mal dem Coach-Wettstreit!

Video News

20:15 Uhr, ZDF, Alle nicht ganz dicht, Komödie

Im Berufsalltag treffen Generationen aufeinander, als Barbara Lucke (Ulrike Kriener), die erfahrene Betriebsrätin, abgewählt wird und plötzlich in der Abteilung ihres Sohnes arbeiten muss. Kurz vor ihrer Pensionierung findet sie sich als Sachbearbeiterin an einem Shared Desk wieder und muss sich im modernen Arbeitsumfeld des Sander Versandhauses neu orientieren. Ihr ehrgeiziger Sohn Bastian (Tim Oliver Schultz), der als Abteilungsleiter der Wäsche-Bade-Sparte Karriere machen will, steht unter Druck, mit moderner Führung zu punkten. Gleichzeitig muss er den Vorstand des Sander Versands mit einem Konzept seiner Abteilung beim bevorstehenden call for papers überzeugen.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Irland-Krimi: Zerrissene Seelen, Krimi

Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) wird in einen sehr persönlichen Fall verwickelt: Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon), mit dem Cathrin auch privat verbunden ist, wird mit seiner Familiengeschichte konfrontiert, als sein Neffe Eoin (Levi O'Sullivan) aus Australien nach Irland zurückkehrt. Der 19-Jährige kämpft seit Jahren mit psychischen Problemen und zeigt immer wieder aggressive Ausbrüche, auch gegen sich selbst. Eoins Eltern, Seans Bruder Ryan (Mark O'Regan) und dessen Frau Sofia (Catherine Walker), sind ratlos und schicken ihren Sohn nach Galway, um dort eine Therapie zu beginnen.

20:15 Uhr, Sat.1, 99 – Wer schlägt sie alle?, Spielshow

Ein Kandidat gewinnt, 99 scheiden aus: In der Show "99 – Wer schlägt sie alle?" treten 100 Teilnehmer gegeneinander an, um sich die Chance auf 99.000 Euro zu sichern. Gesucht wird das vielseitigste Talent, das es schafft, in 98 Spielrunden nie als Letzter abzuschneiden. Wer diese Herausforderung meistert, zieht ins finale 99. Spiel ein und kann um den Hauptpreis kämpfen. Dafür müssen die Teilnehmer eine Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Intelligenz beweisen.

20:15 Uhr, VOX, Dirty Dancing, Tanzromanze

Die 17-jährige schüchterne Frances "Baby" Houseman (Jennifer Grey) lernt während eines Urlaubs den charmanten Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) kennen. Beim "Dirty Dancing" kommen sich die beiden immer näher, doch ihre aufkeimende Liebe wird von Babys Vater Jake (Jerry Orbach) bedroht. Dieser hält Johnny für einen verantwortungslosen Draufgänger und verbietet seiner Tochter den Kontakt zu ihm.