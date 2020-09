17.09.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Donnerstag

"Kommissar Dupin" (Das Erste) hat es mit einer rätselhaften Todesserie zu tun. Bei "FameMaker" (ProSieben) performen die Kandidaten unter einer schalldichten Glaskuppel. Die "Minions" (VOX) wollen sich dem schlimmsten Superschurken aller Zeiten anschließen.

20:15 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin: Bretonisches Leuchten, Krimi

Eine rätselhafte Todesserie zieht Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) in ihren Bann. In seinem Urlaubsort geschehen unglaubliche Dinge, die seinen kriminalistischen Spürsinn nicht ruhen lassen: Erst ein dramatischer Freitod in aller Öffentlichkeit, dann ein tödlicher Sturz im Steinbruch und schließlich ein tagelang unentdeckter Mord – diese Rätsel zu lösen, kann der Workaholic unmöglich seinem örtlichen Polizeikollegen überlassen.

20:15 Uhr, ProSieben, FameMaker, Castingshow

Spot an. Ton aus. Bei „FameMaker“ wird mit den Augen gehört. In der Musikshow singen und performen die Kandidaten unter einer schalldichten Glaskuppel. Die FameMaker Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan suchen den besten Performer unter ihnen, hören vom Auftritt aber keinen einzigen Ton. Erst wenn sich ein FameMaker für einen Performer entscheidet, hebt sich die Kuppel und das Stimmgeheimnis wird gelüftet. Moderiert wird „FameMaker“ von Tom Neuwirth.

20:15 Uhr, arte, Unter Verdacht: Persönliche Sicherheiten, Krimi

Eva Maria Prohacek (Senta Berger) erhält von einem Unbekannten, der sich „Whistleblower“ nennt, die Information, dass hochrangige bayerische Beamte in einen Steuerhinterziehungsskandal verwickelt seien. Obwohl ihr Vorgesetzter Claus Reiter (Gerd Anthoff) und die junge ambitionierte Oberstaatsanwältin Grieshaber (Melika Foroutan) ihr unmissverständlich klar machen, dass das Land Bayern keine Geschäfte mit Kriminellen mache, die illegal erworbene Unterlagen anbieten, geht Eva der Sache nach.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Entscheidung im Eis, Heimatserie

Markus Kofler (Sebastian Ströbel) begleitet eine Gruppe von sechs Biathletinnen auf eine Ski-Wanderung. Mit dabei ist auch ihr Trainer Eric (Jens Atzorn), der die Tour organisiert hat, um die Teambildung zu stärken. Doch eine der jungen Frauen, Steffi (Laura Cuenca Serrano), hat von Anfang an Probleme, den Anschluss an die Gruppe zu halten. Sie ist offenbar nicht fit, bekommt nur schwer Luft. Plötzlich verliert sie das Bewusstsein und stürzt unbemerkt einen Hang hinunter.

20:15 Uhr, VOX, Minions, Digitaltrickspaß

Es ist die Bestimmung der Minions, immer dem schlimmsten Bösewicht zu dienen. Leider haben die kleinen, treuen Helferlein nicht immer ein glückliches Händchen, den auserwählten Schurken am Leben zu halten. Nach Jahren vergeblicher Suche finden Stuart, Kevin und Bob in Scarlett Overkill, der ersten weiblichen Superschurkin, endlich ihren „neuen Meister“. Die Lady beauftragt sie, die berühmten Kronjuwelen aus dem Buckingham Palace zu stehlen.

(cg/spot)