01.10.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Donnerstag

In "Freund oder Feind" (Das Erste) wird eine Ex-LKA-Beamtin in Passau von ihrer Vergangenheit eingeholt. Ryan Gosling ist in "Blade Runner 2049" (VOX) als Replikantenjäger unterwegs. In "Fritzie - Der Himmel muss warten" (ZDF) setzt sich eine krebskranke Frau für ihre Schülerin ein.

20:15 Uhr, Das Erste, Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau, Krimi

In einem Passauer Supermarkt rettet die Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) den Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) aus einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem Ladendieb. Das Eintreffen der Polizei wartet sie nicht mehr ab. Ihre Professionalität und ihr schnelles Verschwinden wecken Zankls Interesse an seiner geheimnisvollen Retterin. Er spürt ihr nach und sofort schrillen bei Frederike alle Alarmglocken: Ist der Privatschnüffler so harmlos, wie er sich gibt?

20:15 Uhr, VOX, Blade Runner 2049, Science-Fiction

Mit dem neuen Replikantenmodell „Nexus 9“ kommt auch die „Blade Runner“-Einheit des LAPD wieder zum Einsatz, die alte und nicht zugelassene Replikanten auf der Erde aufspürt und eliminiert. Zu dieser Spezialeinheit gehört auch K (Ryan Gosling), der bei einem seiner Einsätze auf ein dunkles Geheimnis stößt. Die Spur führt ihn zu Ex-Blade-Runner Rick Deckard (Harrison Ford), der vor 30 Jahren spurlos aus Los Angeles verschwand.

20:15 Uhr, ZDF, Fritzie – Der Himmel muss warten, Dramaserie

Als Fritzie (Tanja Wedhorn) auch ihrer Freundin Selma (Neda Rahmanian) von der Diagnose Brustkrebs erzählt, organisiert diese eine Zweitmeinung bei einem renommierten Arzt. Das Ergebnis ist schockierend. Fritzie muss wohl eine Brust entfernt werden. Da berührt es die Lehrerin besonders, als sie bemerkt, dass ihre Schülerin Luna (Marlene Burow) für ihren Traumberuf Model ihren Körper zerstört: Sie hat eine Essstörung. Auf drastische Weise versucht sie, ihr die Augen zu öffnen.

20:15 Uhr, ProSieben, FameMaker, Castingshow

Spot an. Ton aus. Bei „FameMaker“ wird mit den Augen gehört. In der Musikshow singen und performen die Kandidaten unter einer schalldichten Glaskuppel. Die FameMaker Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan suchen den besten Performer unter ihnen, hören vom Auftritt aber keinen einzigen Ton. Erst wenn sich ein #FameMaker für einen Performer entscheidet, hebt sich die Kuppel und das Stimmgeheimnis wird gelüftet. Moderiert wird „FameMaker“ von Tom Neuwirth.

20:15 Uhr, Tele 5, Hard Rain, Thriller

Seit Tagen gießt es in der Kleinstadt Huntingburg in Strömen. Wiesen, Felder und Straßen stehen unter Wasser, die Einwohner werden evakuiert. Die Kurierfahrer Tom (Christian Slater) und Charlie sollen in der Zwischenzeit drei Millionen Dollar aus der örtlichen Bank in Sicherheit bringen. Doch die heikle Mission läuft aus dem Ruder. Das Wasser steigt und steigt – die Spannung auch.

(cg/spot)