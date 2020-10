15.10.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Donnerstag

Tom Cruise hütet in "Oblivion" (VOX) eine von Aliens verwüstete Erde. In "Babylon Berlin" (Das Erste) schlägt das "Phantom" erneut zu. Unterdessen legt sich Brad Pitt in "Burn After Reading" (ServusTV) mit John Malkovich an.

20:15 Uhr, VOX, Oblivion, Sci-Fi-Thriller

Die Erde ist im Jahr 2077 weitgehend zerstört. Jack Harper (Tom Cruise) und seine Partnerin Vika (Andrea Riseborough) zählen zu den wenigen Überlebenden. Ihre Aufgabe ist es, die Hydrotürme vor den außerirdischen Plünderern zu bewachen und wichtige Ressourcen zu sichern. Seit einiger Zeit wird Jack von unbegreiflichen Träumen heimgesucht, in denen ihm immer wieder die gleiche Frau erscheint. Als er sie in der Realität trifft, offenbart sie ihm ein erschütterndes Geheimnis.

20:15 Uhr, ZDF, Fritzie – Der Himmel muss warten, Dramaserie

Fritzie (Tanja Wedhorn) steht zu ihrer Entscheidung: Statt um den Preis der Belastungen durch OP und Chemo, und auch dann nur vielleicht, weiterzuleben, möchte sie die Zeit intensiv genießen. Auch Fritzies Musterschüler Gabriel (Samuel Benito) scheint lockerer zu werden, worüber Fritzie sich zuerst sehr freut. Doch dann findet sie heraus, dass Gabriel kifft, um seine Prüfungsangst in den Griff zu bekommen. Fritzie sucht nach anderen Wegen, ihm zu helfen.

20:15 Uhr, Das Erste, Babylon Berlin, Krimidramaserie

Die kriminaltechnische Untersuchung liefert eine Spur und führt Charlotte (Liv Lisa Fries) und Rath (Volker Bruch) wieder ins Filmstudio. Dort schlägt „das Phantom“ erneut zu. Alfred Nyssen (Lars Eidinger) sucht Geldgeber für einen ungewöhnlichen Coup.

Galerie

20:15 Uhr, ServusTV, Burn After Reading – Wer verbrennt sich hier die Finger?, Agentenkomödie

Linda (Frances McDormand) und Chad (Brad Pitt), zwei nicht sonderlich clevere Mitarbeiter eines Fitnessstudios in Washington, fällt eines Tages eine geheimnisvolle CD-ROM in die Hände. Wie sich herausstellt, gehört sie dem ehemaligen CIA-Mitarbeiter Osborne Cox (John Malkovich) und enthält vermeintlich brisante Informationen über den US-Geheimdienst. Die beiden Fitnessprofis wittern die Chance ihres Lebens und beschließen, Cox zu erpressen. Mit seiner dilettantischen Vorgehensweise setzt das Duo jedoch eine Verkettung haarsträubender Ereignisse in Gang.

22:50 Uhr, VOX, Riddick – Überleben ist seine Rache, Fantasy

Von den eigenen Leuten verraten und schwerverletzt, muss sich Riddick (Vin Diesel) auf einem unbewohnten Wüstenplaneten durchschlagen. Als er sich gerade vermeintlich in Sicherheit gebracht hat, zieht am Horizont ein tödlicher Regen auf und Riddick bleiben nur wenige Tage, um den Planeten zu verlassen. Obwohl er um die Gefahr weiß, setzt er von einer verlassenen Station einen Notruf ab. Dieser lockt eine Truppe skrupelloser Kopfgeldjäger an.

(cg/spot)