SpotOn News | 18.07.2024, 06:01 Uhr

Im "Barcelona-Krimi" (Das Erste) werden Jungen aus sozial schwachen Milieus entführt. In "Die Bergretter: Roter Schnee" (ZDF) verschwinden zwei Männer nach einem Unfall spurlos. In "Final Score" (Tele 5) legt sich Dave Bautista mit Geiselnehmern in einem Fußballstadion an.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Barcelona-Krimi: Der längste Tag, Krimi

In Barcelona verschwinden in immer kürzeren Abständen Jungen aus ärmeren Vierteln. Die Vermutung, dass sie weggelaufen sind, wird hinfällig, als die Leiche des 13-jährigen Naldo grausam ermordet aufgefunden wird. Als der 13-jährige Matteo (Iker Andres) verschwindet, ist die Mordkommission unter Leitung von Fina Valent (Anne Schäfer) und Xavi Bonet (Clemens Schick) hoch alarmiert. Handelt es sich um ein weiteres Mordopfer oder lebt Matteo noch?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Roter Schnee, Heimatserie

Stefan Landsberger (Michael von Au) und sein Sohn Jakob (Riccardo Campione) sind auf einer abgelegenen Lichtung, um Holz für ihre Tischlerei zu schlagen, als Stefan sich mit der Kreissäge verletzt. Auf dem Weg ins Krankenhaus haben sie einen schweren Unfall. Jakobs Verlobte Carla Pichl (Nadine Kösters) schlägt Alarm und die Bergretter beginnen eine umfangreiche Suchaktion nach Vater und Sohn. Niemand weiß, wo die beiden sich aufgehalten haben.

20:15 Uhr, Tele 5, Final Score, Thriller

Das berühmte Boleyn Ground ist komplett ausverkauft, als West Ham United ein Heimspiel gegen ihren Erzrivalen bestreitet. Die Fans sind außer Kontrolle und die Atmosphäre ist angespannt. Der russische Rebellenführer Arkady (Ray Stevenson) nimmt an, dass sich sein abtrünniger Bruder Dimitri (Pierce Brosnan) im Stadion aufhält, und nimmt mit seinen Anhängern die 35.000 Fußball-Fans als Geiseln. Unter ihnen befindet sich auch der Veteran Michael Knox (Dave Bautista), der in Afghanistan seinen besten Freund verloren hat. Ohne auf Hilfe von außen zählen zu können, versucht Michael, die Geiselnehmer zu überwältigen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Stumpengang, Krimi

Aloys Hartl (Michael A. Grimm) und seine Schulklasse machen eine mystische Nachtwanderung durch die dunklen Bodenseewälder und finden den leblosen, mit Lederkappen an den Händen gefesselten Sebastian Weidinger. Die Fesseln stammen aus dem nahe gelegenen Heimatkundemuseum und erzählen von einem mittelalterlichen Ritual namens Stumpengang, bei dem Straftäter mit "Lederkelchen" an den Händen hilflos gemacht wurden. Die Kommissare Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) decken eine tragische Geschichte auf.

21:40 Uhr, ZDFneo, Die Geheimnisse der Spiderwicks, Fantasyabenteuer

Die Grace-Geschwister ziehen in das alte Spiderwick-Anwesen und entdecken dort das geheime Werk ihres verstorbenen Onkels Arthur Spiderwick (David Strathairn). Dabei stoßen sie auf eine verborgene Welt voller Feen und anderer magischer Wesen, die sie in ein gefährliches Abenteuer ziehen, während das Anwesen von mysteriösen Ereignissen heimgesucht wird. Bald erkennen sie die wahre Natur des Anwesens und der magischen Welt, die es umgibt.