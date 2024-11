Seeland, Die Bergretter, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Seeland - Ein Krimi vom Bodensee": Achim Schatz (Julian Bayer) tut sich noch schwer, Elena Barins (Hayal Kaya) Anweisungen zu folgen. (hub/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 06:01 Uhr

In "Seeland" (Das Erste) wird ein Schiff mit einer Leiche aus den Bodensee geborgen. Bruce Willis ermittelt in "Once Upon a Time in Venice" (Tele 5) im Drogenmilieu. Außerdem greifen die "Bergretter" (ZDF) ein, als ein Bergführer verunglückt.

20:15 Uhr, Das Erste, Seeland – Ein Krimi vom Bodensee: Dämonen, Krimi

Aus dem Bodensee wird ein Schiff geborgen, auf dem eine Leiche gefesselt aufgefunden wird. Die Ermittler Elena Barin (Hayal Kaya) und Achim Schatz (Julian Bayer) übernehmen den Fall, da Henry Budde offenbar absichtlich erschlagen wurde. Sein Sohn Stefan Eisel (Lasse Myhr), der mit ihm zusammenwohnte, steht im Verdacht und ist spurlos verschwunden. Doch das ist nicht das einzige Rätsel: In einem Hotel der Stadt wacht ein Gast (Tilman Strauß) völlig blutverschmiert auf. Der Mann ist geistig stark angeschlagen und kann sich an nichts erinnern – weder daran, wer er ist, noch an die Geschehnisse der letzten Nacht. Als "Moritz Muhl" eingecheckt, erscheint ihm selbst sein Name fremd.

Video News

20:15 Uhr, Tele 5, Once Upon a Time in Venice, Action

Der ehemalige Polizist und Privatdetektiv Steve Ford (Bruce Willis) genießt das entspannte Leben am Venice Beach. Er verbringt seine Zeit mit Skaten und Surfen und ist ein cooles Vorbild für die Kinder am Strand. Doch als seine geliebte Bulldogge Buddy von einer berüchtigten Gang entführt wird, besinnt Steve sich auf seine alten Fähigkeiten als knallharter Ermittler und taucht tief ins kriminelle Milieu ein. Sein bester Freund Dave (John Goodman), der froh über die Ablenkung von seinen eigenen Problemen ist, unterstützt ihn dabei. Die beiden geraten bald in eine verrückte Verfolgungsjagd, die für reichlich Unterhaltung sorgt.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Ein letzter Augenblick, Heimatserie

Markus (Sebastian Ströbel) plant einen freien Tag, den er mit Alex verbringen und ihr eine besondere Überraschung auf dem Berg bereiten möchte. Doch das Vorhaben wird abrupt unterbrochen, als er zu einem Notfall gerufen wird. Der Bergführer Emil (Frederik Jan Hofmann) ist bei einer Wanderung abgestürzt und schwebt in Lebensgefahr.

20:15 Uhr, VOX, Dracula Untold, Fantasydrama

Dieses Fantasydrama erzählt die Geschichte des Fürsten Vlad (Luke Evans) aus Transsilvanien, bevor er zur berühmten Legende Dracula wurde. Um zu verhindern, dass die Osmanen Jungen entführen und zu Soldaten ausbilden – wie einst auch ihn -, ist Vlad bereit, außergewöhnliche Mittel zu ergreifen. Doch um seine Gegner zu besiegen, geht er einen unheilvollen Pakt ein, der ein übernatürliches Opfer verlangt.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Moderator Jörg Pilawa stellt das Wissen der Deutschen auf die Probe: Wie klug sind die 100 Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest des Landes? Um das herauszufinden, werden im Vorfeld repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es bis zur letzten, besonders kniffligen Frage, deren Antwort nur 1% der Deutschen kennen? Der oder die Gewinner hat die Chance auf bis zu 100.000 Euro.