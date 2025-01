Nord bei Nordwest, Der Bergdoktor, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Nord bei Nordwest: Haare? Hartmann!": Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge) machen eine schreckliche Entdeckung. (cg/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 06:00 Uhr

In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) gerät eine ehemalige Auftragskillerin in Lebensgefahr. Der Bergdoktor (ZDF) sorgt sich um eine Patientin mit diffusen Symptomen. Bei "Formel Eins - Die größten Hits aller Zeiten" (kabel eins) erinnern sich Promis an unvergessliche Songs.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Haare? Hartmann!, Krimi

Grit Hartmann (Julika Jenkins) verbirgt eine dunkle Vergangenheit: Bevor sie Friseurin in Schwanitz wurde, arbeitete sie viele Jahre als Auftragskillerin für die Hamburger Unterwelt. Irgendwann kehrte sie diesem Leben den Rücken und tauchte unter. Zehn Jahre später entdeckt ihr ehemaliger Auftraggeber Tjark (Jörg Pose) ihren Aufenthaltsort und fordert das Geld zurück, das sie ihm schuldet – Geld, das sie nicht mehr hat. Ihre Chance auf Rettung bietet sich, als sie im Toupet eines ermordeten Postbeamten in Schwanitz eine wertvolle Briefmarke findet. Doch auch andere Kriminelle sind hinter der Marke her und schrecken vor nichts zurück.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Zwei Gesichter, Familienserie

Emily Scheffler (Lilly Charlotte Dreesen), eine leidenschaftliche Musikerin, verbirgt eine ernste Erkrankung, selbst vor Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Als sie unspezifische Symptome zeigt, droht ihr Geheimnis ans Licht zu kommen. Martin entdeckt, dass Emily Psychopharmaka nimmt, um einen Teil ihrer Persönlichkeit zu unterdrücken. Doch genau dieses Medikament könnte der Grund für ihren sich rapide verschlechternden Gesundheitszustand sein.

20:15 Uhr, kabel eins, Formel Eins – Die größten Hits aller Zeiten, Musikshow

Prominente wie Lucy Diakovska, Thomas Anders, Oli.P, LaFee und viele mehr erinnern sich gemeinsam an die größten Hits und unvergessliche Geschichten aus der Musikwelt. Im Studio sorgt "Formel-Eins"-Ikone Peter Illmann zusammen mit den ehemaligen MTV-Moderatoren Anastasia Zampounidis und Markus Kavka für spannende Einblicke und unterhaltsame Anekdoten zu den Stars der vergangenen Jahrzehnte.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro-Woche bei "Wer wird Millionär?" geht weiter. An vier Abenden in Folge versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch, sich für das Finale am Freitag zu qualifizieren. Dort wartet erneut die Gelegenheit, den Rekordgewinn von drei Millionen Euro zu erzielen.

Video News

20:15 Uhr, ONE, Sauerkrautkoma, Komödie

Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) steht vor neuen Herausforderungen: Er wird nach München versetzt und muss nicht nur mit seinem exzentrischen Freund Rudi (Simon Schwarz) in einer WG leben, sondern auch mit seiner neuen Chefin Thin Lizzy (Nora Waldstätten) zurechtkommen. Kein Wunder, dass Franz so schnell wie möglich zurück nach Niederkaltenkirchen will. Ein Mordfall – eine Frauenleiche im Kofferraum seines Vaters (Eisi Gulp) – gibt ihm schließlich die perfekte Gelegenheit, wieder in die Heimat und an Omas (Enzi Fuchs) Herd zurückzukehren.