14.01.2021 06:00 Uhr

TV-Tipps am Donnerstag

In "Nord bei Nordwest" (ZDF) kämpft Hauke Jacobs nach einem Unfall mit Gedächtnislücken. ProSieben zeigt das "Baywatch"-Remake mit Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron. Bruce Willis versammelt in "R.E.D. 2" (VOX) eine Gang aus Ex-Agenten um sich.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest – Conny & Maik, Krimi

Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) neue Partnerin Hannah Wagner (Jana Klinge) bekommt Besuch aus ihrem alten Leben: Der junge Maik Lisek (Slavko Popadic), der sich in Kiel mit den falschen Leuten eingelassen hat, bedrängt sie, ihm Geld zu geben. Ehe Hannah aus ihm herausbekommen kann, bei wem er in der Schuld steht, macht sich der Junge heimlich mit ihrer Dienstwaffe aus dem Staub und überfällt damit die Tankstelle von Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin). Bei der Verfolgungsjagd kommt es zu einem schweren Unfall, den Hauke nur überlebt, weil Hannah ihn rettet. Allerdings hat er Gedächtnislücken.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Aus Mut gemacht, Familienserie

Nach Jahren des Hin und Her geht es Martin Gruber (Hans Sigl) endlich gut mit seiner Anne (Ines Lutz). Sie genießen ihre Zeit zu zweit und werden nur vom ein oder anderen medizinischen Notfall gestört. Bei einem idyllischen Bergausflug bricht Tim Hauser (Oliver Mommsen) plötzlich zusammen und jagt seiner Begleiterin Katja Bannert (Annika Kuhl) einen gewaltigen Schrecken ein. Auch Dr. Martin Gruber ist beunruhigt und nimmt ihn mit in die Praxis.

20:15 Uhr, Sat.1, Baywatch, Action

Mitch Buchannon (Dwayne „The Rock“ Johnson) und sein Team sind Rettungsschwimmer und somit die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der arrogante Neuzugang Matt Brody (Zac Efron), ein ehemaliger Olympionike, dazustößt, stellt er nicht nur die Autorität seines Chefs in Frage, sondern stiftet auch so allerlei Unruhe. Doch dann kommen Mitch und Matt einem Drogenring auf die Spur – und das Blatt wendet sich.

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer: Vergessen Sie Ihre Hände nicht, Dramedyserie

Stefan (Hendrik Duryn) setzt seinen Plan, im Leben neue Türen aufzustoßen, in die Tat um und arbeitet dafür eine Liste voller absurder Aktivitäten ab. Doch erst die Begegnung mit seiner Ex-Affäre Nina (Marie Rönnebeck) bringt ihn einen entscheidenden Schritt weiter. In der Schule wird Party-Esra (Derya Flechtner) nach einem Jahr Auszeit gefeiert wie eine Heldin. Dabei hat Esra in ihren Augen gar nichts geleistet. Stefan spürt, dass Esra in einer echten Identitätskrise steckt und macht ihr Mut.

20:15 Uhr, VOX, R.E.D. 2 – Noch älter. Noch härter. Noch besser, Actionkomödie

Eigentlich will Frank Moses (Bruce Willis) nur sein Rentnerleben gemeinsam mit Freundin Sarah genießen. Doch dann wird er von seiner turbulenten Vergangenheit eingeholt: Als er sich auf der Beerdigung seines besten Freundes und ehemaligen Kollegen Marvin befindet, wird er plötzlich von einer Gruppe FBI-Agenten verhaftet. Ihm wird vorgeworfen an der Aktion „Nightshade“ beteiligt gewesen zu sein – einer Aktion, bei der vor 25 Jahren eine Atombombe verschwand und nie wieder auftauchte. Der Beginn einer rasanten Wahrheitssuche.

(cg/spot)