Überväter, Irland-Krimi, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Überväter": Luca (Anselm Bresgott, l.) und Mathi (Fritz Karl) streiten sich selbst bei ihrer symbolischen Wiedergeburt darum, wer der Bessere ist. (hub/spot)

SpotOn News | 19.09.2024, 06:01 Uhr

In "Überväter" (ZDF) muss sich ein Mann mit seinem entfremdeten Vater zusammenraufen. Im "Irland-Krimi" (Das Erste) geschehen mysteriöse Todesfälle im Umkreis eines Seniorenheims. Bei "99 - Wer schlägt sie alle?" (Sat.1) spielen 100 Kandidaten um 99.000 Euro.

20:15 Uhr, ZDF, Überväter, Komödie

Die Beziehung zwischen dem sensiblen und in Bezug auf Geschlechterrollen fortschrittlich denkenden Luca (Anselm Bresgott) und seinem Vater Mathi (Fritz Karl), der einem traditionelleren Rollenverständnis anhängt, ist angespannt. Mathi hat den Großteil seiner Zeit in seinen mittelständischen Betrieb investiert, und wenn er zu Hause war, hat er versucht, Luca auf die Herausforderungen des Lebens vorzubereiten. Dabei musste der kleine Luca auch mal ins tiefe Wasser geworfen werden, um Schwimmen zu lernen. Nun erwarten sowohl Vater als auch Sohn zur gleichen Zeit Nachwuchs. Während Mathi und seine junge Freundin Jule (Cristina do Rego) in einem großen Einfamilienhaus in Köln wohnen, fühlen sich Luca und Steffi (Cynthia Micas) in ihrer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung eingeengt. Sie benötigen eine größere Wohnung, doch dafür brauchen sie eine Bürgschaft. Luca soll deshalb bei einem gemeinsamen Grillabend seinen Vater um Unterstützung bitten. Doch statt einer Versöhnung brechen alte Konflikte auf, und die Situation eskaliert in einem heftigen Streit.

Video News

20:15 Uhr, Das Erste, Der Irland-Krimi: Gnadentod, Krimi

Cathrin Blakes (Desiree Nosbusch) Nachbar Coner O'Neill wird tot aufgefunden. Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon) vermutet einen natürlichen Tod, da Coner über 80 Jahre alt war. Cathrin hingegen ist skeptisch, denn Coner hatte bisher keine Anzeichen von Schwäche oder Krankheit gezeigt. Gleichzeitig wird eine weitere männliche Leiche entdeckt, ebenfalls über 80. Beide Männer standen in Verbindung zu dem exklusiven Pflegeheim "Eden View". Die Leiterin Bridget Howard (Julia Dearden) ist eine überaus freundliche und liebevolle Frau, die sich rührend um alleinstehende Senioren kümmert. Kelly ist von ihrer charmanten Art beeindruckt, doch Cathrin traut dem äußeren Schein nicht.

20:15 Uhr, Sat.1, 99 – Wer schlägt sie alle?, Spielshow

Ein Kandidat gewinnt, 99 scheiden aus: In "99 – Wer schlägt sie alle?" treten 100 Teilnehmer gegeneinander an, um 99.000 Euro zu gewinnen. Gesucht wird das beste Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nie als Letzter abzuschneiden, kann im finalen 99. Spiel um die 99.000 Euro kämpfen. Um dorthin zu gelangen, müssen die Teilnehmer eine Kombination aus Geschicklichkeit, Sportlichkeit und Klugheit beweisen.

20:15 Uhr, VOX, Der Teufel trägt Prada, Komödie

In der Modewelt New Yorks, wo ein unpassendes Outfit bereits das Karriereende bedeuten kann, gilt das Mode-Magazin "Runway" als eine echte Institution. Den letzten Schliff erhält das einflussreiche Magazin durch die perfekt gestylte Hand von Miranda Priestly (Meryl Streep), der mächtigsten Frau in der Modebranche. Ein Job als Mirandas Assistentin könnte der unscheinbaren und frisch von der Uni kommenden Andy Sachs (Anne Hathaway) den Weg in die Welt des Journalismus ebnen – auch wenn Mode nicht gerade ihr Steckenpferd ist. Als Andy die begehrte Position erhält, für die viele Frauen alles tun würden, ahnt sie noch nicht, welches harte Umfeld sie erwartet.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Datingshow

Acht Nerds treffen auf acht Beautys: Wer taucht vollständig in die Welt des anderen ein? Die Beauty-Nerd-Paare treten auf Koh Samui (Thailand) gegeneinander an. Nur wer echten Teamgeist zeigt, kann das Siegertreppchen erreichen: Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger voneinander? Welches Paar meistert die lustigen Herausforderungen und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?