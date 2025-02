Die Bestatterin, der Bergdoktor, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Die Bestatterin - Tote leben länger": Bestatterin Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) kümmert sich liebevoll um die tote Dorothea Blum (Anna Unterberger). (cg/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 06:00 Uhr

Die "Bestatterin" (Das Erste) geht dem Todessturz einer jungen Frau nach.Der Bergdoktor (ZDF) sorgt sich um eine schwangere Frau und auf RTL deckt Mario Barth absurde Fälle von Steuergeldverschwendung auf.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Bestatterin – Tote leben länger, Krimi

Die 36-jährige Dorothea Blum scheint sich das Leben genommen zu haben: Sie springt in die Tiefe, nachdem sie ihrer Schwester eine letzte SMS geschrieben hat – mit einem nachvollziehbaren Motiv für viele Hepperlinger. Doch als Bestatterin Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) die Leiche sieht, kommen ihr Zweifel. Diese verstärken sich noch, als ein merkwürdiger Fremder namens Tassilo Hoferichter (Daniel Michel) die Tote unbedingt sehen will – und kurz darauf selbst ermordet wird. Lisa beginnt Nachforschungen anzustellen, manchmal mit dem Stuttgarter Kommissar Thomas Zellinger (Christoph Letkowski), oft jedoch gegen seinen Willen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Sternenkinder, Familienserie

Martin (Hans Sigl) ist überrascht über die heftige Reaktion der Erzieherin Jana Weiss (Pia Barucki), als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Sie erzählt ihm, dass ihre Ehe mit Busfahrer Max (Josia Krug) seit einem halben Jahr in der Krise steckt. Als Martins erste Laboruntersuchung auffällige Leberwerte zeigt, erfährt er, dass Jana kürzlich eine Fehlgeburt hatte und nun große Angst vor der kommenden Schwangerschaft hat.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

Jeden Monat pendeln bis zu 4500 Menschen zwischen Brüssel und Straßburg – darunter Abgeordnete, ihre Mitarbeiter, Beamte der EU-Kommission und Vertreter der Mitgliedstaaten. Während Ausschüsse und Fraktionen in Brüssel tagen, findet die Sitzungswoche des Europäischen Parlaments in Straßburg statt. Diese ständigen Reisen kosteten bereits 2014 jährlich 114 Millionen Euro – und heute sind die Ausgaben noch weiter gestiegen.

20:15 Uhr, ONE, Zu guter Letzt, Komödie

Die erfolgreiche Geschäftsfrau Harriet Lauler (Shirley MacLaine) hat ihren Ruhestand bis ins Detail durchgeplant – und auch ihren eigenen Nachruf will sie nicht dem Zufall überlassen. Schon zu Lebzeiten soll die junge Journalistin Anne Sherman (Amanda Seyfried) ihre Lebensgeschichte zu Papier bringen. Doch es gibt ein Problem: Niemand kann etwas Positives über Harriet sagen. Mit ihrer Kontrollsucht hat sie es sich mit nahezu allen Menschen in ihrem Umfeld verscherzt. Wie soll daraus ein wohlwollendes Porträt entstehen? Schließlich erkennt Harriet, dass sie selbst aktiv an ihrer Geschichte arbeiten muss – unter anderem, indem sie sich mit ihrer Tochter Elizabeth (Anne Heche) versöhnt.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Moderator Jörg Pilawa stellt die Intelligenz der Deutschen auf die Probe. 100 Studiokandidaten treten gegen eine repräsentative Umfrage an, um herauszufinden, wer die schwierigste Frage des Abends lösen kann – eine Frage, die im Durchschnitt nur 1% der Bevölkerung richtig beantworten. Der Gewinner hat die Chance auf einen Gewinn von bis zu 100.000 Euro.