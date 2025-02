Landkrimi: Steirergift, ... TV-Tipps am Donnerstag

In "Steirergift" (Das Erste) wird eine Frau bewusstlos auf einer Müllkippe gefunden. Der Bergdoktor (ZDF) zweifelt an der Krebsdiagnose eines jungen Mädchens. Beim "1% Quiz" (Sat.1) testet Jörg Pilawa das Wissen der Deutschen.

20:15 Uhr, Das Erste, Landkrimi: Steirergift, Krimi

Auf einer Deponie am Waldrand von Leoben wird die schwer verletzte Kellnerin Julia (Judith Altenberger) gefunden – achtlos entsorgt, aber noch am Leben. Trotz aller Rettungsversuche überlebt sie nicht. Chefinspektor Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) stellen fest, dass sie mit K.-o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt wurde. Der erste Verdacht fällt auf ihren Ex-Freund Max (Noah L. Perktold), der die Trennung nicht akzeptieren wollte. Doch seine Freunde Leonard (Gustav Schmidt) und Fritz (Julian Waldner), ebenfalls Mitglieder einer freischlagenden Studentenverbindung, geben ihm – und sich selbst – ein Alibi.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Hoffnung, Familienserie

Die elfjährige Tamara (Rosa Wirtz) verletzt sich beim Klettern. Während Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) sie behandelt, erfährt er, dass sie angeblich unheilbar an Knochenkrebs leidet. Doch während der weiteren Untersuchungen kommen ihm Zweifel an dieser Diagnose. Gleichzeitig steckt Martin selbst in einer schwierigen Phase: Josies (Lieselotte Voß) Entzündungswerte steigen plötzlich wieder stark an, ohne dass eine Erklärung dafür gefunden wird. Karins Skepsis gegenüber der Medikamenten-Studie, an der ihre Tochter teilnimmt, scheint sich zu bestätigen.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Fischauge mit Maden-Topping gefällig? Oder vielleicht eine leckere Wasserspinne? Wenn den Stars im Dschungel der Hunger vergeht, startet die Unterhaltung für die Zuschauerinnen und Zuschauer erst so richtig! Zwölf Stars stellen sich im australischen Dschungel spektakulären Prüfungen. Am Schluss winkt der begehrte Titel des Dschungelkönigs. Wer wird sich dieses Jahr die Dschungelkrone aufsetzen können?

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Moderator Jörg Pilawa prüft die Intelligenz der Deutschen: Wie schlagen sich die 100 Studiokandidaten im Vergleich zu einer repräsentativen Umfrage? Dabei wird untersucht, wer es schafft, die schwierigste Frage richtig zu beantworten – eine Frage, deren Lösung im Durchschnitt nur 1% der Deutschen kennen. Dem Gewinner winkt ein Preis von bis zu 100.000 Euro.

20:15 Uhr, ONE, Kommt ein Vogel geflogen, Komödie

Ein Papagei, der NS-Parolen nachplappert, bringt das Leben der Tierheimleiterin Birgit Singer (Britta Hammelstein) völlig durcheinander. Zwischen politischer Korrektheit, Tierliebe und dem gesellschaftlichen Klima stellt das Tier die Familie auf eine harte Probe. Als der Versuch einer Versöhnung mit den jüdischen Schwiegereltern scheitert, Birgit von den Medien ins Visier genommen wird und der Vogel ihr sowohl den Job als auch das Vertrauen ihrer Tochter kostet, verliert sie endgültig die Geduld.