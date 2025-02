LandKrimi: Steirermord, ... TV-Tipps am Donnerstag

"LandKrimi: Steirermord": Chefinspektor Sascha Bergmann (Hary Prinz, l.) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger, r.) befragen Otto von Glanzberg (Tobias Moretti, M.). (cg/spot)

SpotOn News | 13.02.2025, 06:00 Uhr

In "LandKrimi: Steirermord" (Das Erste) geht eine Entführung tödlich aus. In "Eingeschlossene Gesellschaft" (Das Erste) nimmt ein Vater die Lehrer seines Sohnes als Geiseln. In "Black Box" (3Sat) riegelt die Polizei plötzlich alle Zugänge zu einem Berliner Innenhof ab.

20:15 Uhr, Das Erste, LandKrimi: Steirermord, Krimi

Eine Entführung, die nicht schlechter hätte enden können: Das Lösegeld ist verschwunden, und die Geisel Dan-Linh (Yvonne Yung Hee Bormann) wird tot in einem Auto aufgefunden. Zu allem Überfluss hat ihr Verlobter Otto von Glanzberg (Tobias Moretti) einen der Entführer nach der Geldübergabe kaltblütig erschossen. Für Chefinspektor Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) erschwert das die Ermittlungen erheblich. Während Bergmann sich über den Anwalt ärgert, der Ottos Tat als Notwehr darstellt, nutzt der einflussreiche Gutsherr seine Kontakte, um den Ermittlern stets einen Schritt voraus zu sein. Bald wird klar: Außer Otto trauert in der Familie Glanzberg niemand um die verstorbene Braut, die nicht in ihr gesellschaftliches Umfeld passte.

20:15 Uhr, ONE, Eingeschlossene Gesellschaft, Komödie

Freitagmittag in einer Kölner Schule: Die Klassenzimmer sind leer, der Schulhof ist verwaist. Doch im fast leeren Lehrerzimmer sorgt ein unerwartetes Klopfen für Aufregung. Manfred Prohaska (Thorsten Merten), Vater von vier Kindern, hat eine dringende Bitte. Er fordert die Lehrkräfte auf, über den fehlenden Punkt zu beraten, der seinem Sohn die Abiturzulassung kostet – ein Ergebnis der strengen Bewertung durch den Lateinlehrer Engelhardt (Justus von Dohnányi). Doch als dieser sich weigert, nachzugeben, eskaliert die Situation: Prohaska zieht eine Pistole und zwingt das Kollegium zu einer sofortigen Notenkonferenz.

20:15 Uhr, 3Sat, Black Box, Drama

Mitten in Berlin wird ein Innenhof plötzlich von der Polizei abgeriegelt. Doch warum, das bleibt unklar – die Beamten schweigen. Die Anwohner sind verunsichert, und schon bald entstehen Spekulationen. Gerüchte verbreiten sich, und schnell zeigt sich, wie tief Vorurteile und rassistische Ressentiments in der Nachbarschaft verwurzelt sind. Das einst friedliche Zusammenleben bröckelt, und aus anfänglicher Unsicherheit wird zunehmendes Misstrauen.

20:15 Uhr, Tele 5, Atomic Train – Zugfahrt ins Jenseits, Actionthriller

Jeden Tag transportieren Züge quer durch die USA radioaktiven Müll und gefährliche Materialien – ohne Zwischenfälle. Doch eines Tages passiert das Unvorstellbare: Ein führerloser Zug mit einer nuklearen Bombe an Bord rast unaufhaltsam auf Denver, Colorado, zu. Die einzige Hoffnung, die Katastrophe abzuwenden, liegt bei John Seger (Rob Lowe), einem Sicherheitsexperten der Transportgesellschaft. Er setzt alles daran, den Zug zu stoppen und eine nukleare Katastrophe zu verhindern.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Moderator Jörg Pilawa stellt die Intelligenz der Deutschen auf die Probe. 100 Studiokandidaten treten gegen eine repräsentative Umfrage an, um herauszufinden, wer die schwierigste Frage des Abends lösen kann – eine Frage, die im Durchschnitt nur 1% der Bevölkerung richtig beantworten. Der Gewinner hat die Chance auf einen Gewinn von bis zu 100.000 Euro.