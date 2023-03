Tod am Rennsteig, Der Schwarm, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Tod am Rennsteig - Auge um Auge": Annett Schuster (Kristin Suckow) und Jan Kawig (Bernhard Conrad) finden eine weitere Leiche in einem Waldstück. (cg/spot)

In "Tod am Rennsteig" (Das Erste) wird ein Richter tot in einem Kühlschrank gefunden. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) steht das erste große Fotoshooting an. In "Der Schwarm" (ZDF) gelingt den Wissenschaftlern der erste Kontakt mit den geheimnisvollen Yrr.

20:15 Uhr, Das Erste, Tod am Rennsteig – Auge um Auge, Krimi

Die Kriminalpsychologin Annett Schuster (Kristin Suckow) und der Fallanalytiker Jan Kawig (Bernhard Conrad) müssen ihren ersten gemeinsamen Fall lösen, als nahe der Wartburg eine männliche Leiche gefunden wird. Zusammengekauert in einem Kühlschrank, als würde das Opfer beten. Bekannt war der Mann als "Richter Gnadenlos" am Oberlandesgericht Erfurt – Rache als Motiv liegt also nahe. Annett Schuster findet religiöse Symbole, die auf das Bibelzitat "Auge um Auge" hinweisen.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel – by Heidi Klum, Castingshow

Strike a pose! Für die Nachwuchsmodels steht das erste große Fotoshooting der Staffel an. Angelehnt an den verrückten Hutmacher aus "Alice im Wunderland" tragen die Models extravagante Hutkreationen und müssen Fotograf Brian Bowen Smith mit einem starken Gesichtsausdruck überzeugen. Beim Entscheidungswalk wird die Union Station in Downtown Los Angeles zum Catwalk umgewandelt und die Kandidatinnen präsentieren die Looks des Mode-Designers Yannik Zamboni.

20:15 Uhr, ZDF, Der Schwarm (7+8), Sci-Fi-Serie

Die "Thorvaldson" nimmt Kurs auf die Arktis, wo besonders viele Yrr-Signale geortet wurden. Denn Anawak (Joshua Odjick) und Crowe (Sharon Duncan-Brewster) glauben an eine Möglichkeit, genau dort mit den Yrr zu kommunizieren. Um die Ausrüstung zu testen, unternehmen Tauchrobotik-Experte Luther Roscovitz (Klaas Heufer-Umlauf) und Charlie (Leonie Benesch) eine U-Boot-Testfahrt in die Tiefe. Gleichzeitig setzen Anawak und Crowe ihr Signal für die Yrr ab. Roscovitz und Charlie verlieren zwar kurzzeitig den Kontakt zur "Thorvaldson", kehren aber doch durch eine Öffnung im Schiffsrumpf, den Moonpool, sicher zurück. Dort bleibt die Datenanalystin Alicia Delaware (Rosabell Laurenti Sellers) einen Moment allein und nimmt im Becken ein seltsames Leuchten wahr.

20:15 Uhr, rbb, Vergiftete Wahrheit, Drama

Der Wirtschaftsanwalt Robert Bilott (Mark Ruffalo) bekommt Besuch von einem Nachbarn seiner Großmutter aus West Virginia. Der erboste Farmer bittet ihn, den Chemie-Multi DuPont zu verklagen. Seine Kühe, so der Vorwurf, werden durch eine angrenzende Mülldeponie vergiftet. Für Bilott kommt so ein Mandat eigentlich nicht infrage. Als er ins entlegene Parkersburg fährt, um sich ein Bild zu machen, ändert dies seine Meinung schlagartig. Mit eigenen Augen sieht der Anwalt schockierende Belege für die Vergiftungen der Rinder: schwarze Zähne, riesige Tumore und schreckliche Missbildungen. Mit der Rückendeckung seines Kanzleichefs reicht er Klage ein.

20:15 Uhr, VOX, Stirb langsam, Actionthriller

Der New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) begleitet seine Frau zu der Weihnachtsfeier ihres Unternehmens. Es ist eine Feier wie jede andere, bis diese plötzlich von Terroristen gestürmt wird. Da es der Polizei nicht gelingt das Gebäude unter ihre Kontrolle zu bringen, ist John der einzige, der das Leben der Geiseln retten kann. Mit waghalsigen Aktionen versucht er alles, um den Verbrechern das Handwerk zu legen.