TV-Tipps am Donnerstag

"Zum Glück zurück": Nachdem Kurt (Michael Brandner, l.) einen Polizisten (Mac Steinmeier, M.) bei der Demo geschubst und zu Fall gebracht hat, spricht Luise (Michaela May) mit ihm (cg/spot)

01.04.2021 06:00 Uhr

Der Retro-Trip zweier Rentner läuft in "Zum Glück zurück" (ZDF) gewaltig aus dem Ruder. Im "Irland-Krimi" (Das Erste) muss die Psychologin Cathrin Blake in einem Täter-Opfer-Gespräch vermitteln.

20:15 Uhr, ZDF, Zum Glück zurück, Komödie

Lehrerin Anne Sandmeier (Diana Amft) ist irgendwo zwischen Familie, Arbeit und Für-alle-anderen-da-Sein das eigene Glück abhandengekommen. Ein Wochenende in Paris mit ihrem Mann Nils (Maximilian Grill), das wär’s! Zu allem Überfluss beschließen ihre Eltern Luise (Michaela May) und Kurt (Michael Brandner) plötzlich, dass sie noch mal „leben wollen wie früher“. Die beiden lassen sich treiben, lernen neue Leute kennen, führen tiefgründige Diskussionen am Lagerfeuer und kiffen, anstatt sich um ihre Enkel zu kümmern. Annes Welt gerät immer mehr aus den Fugen.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Irland-Krimi: Vergebung, Krimi

Der jahrzehntelange Kampf in Nordirland hat tiefe Wunden geschlagen, die auch heute noch nicht verheilt sind. Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) steht vor der heiklen Aufgabe, in einem Täter-Opfer-Gespräch vermitteln zu müssen. Vor 10 Jahren, als Anfang 20-jähriger New-IRA-Terrorist, war Greg O´Leary (Gavin Fullam) an einem Sprengstoffanschlag beteiligt, bei dem ein Unbeteiligter getötet wurde. Greg ist bereit, sich einer Aussprache mit Daniel Ward (Parnell Scott), dem Sohn des Getöteten, zu stellen.

20:15 Uhr, Tele 5, Eliminators, Actionthriller

Thomas (Scott Adkins) muss sich unauffällig verhalten. Unter Zeugenschutz und falschem Namen lebt der Ex-FBI-Agent mit seiner achtjährigen Tochter Carly in London. Eines Abends stehen Einbrecher in seinem Haus. Als Thomas (alias Michael) sie stellt, gibt es Tote. Seine Tarnung fliegt auf. Jetzt sind Profi-Killer hinter ihm und Carly her.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Bourne Identität, Agententhriller

Ein Unbekannter (Matt Damon) wird schwer verletzt mitten im Meer von einem Fischerboot entdeckt. Er kann sich weder an seinen Namen noch an seine Vergangenheit erinnern. Als unter seiner Haut ein Implantat mit einer Schweizer Bankkontonummer gefunden wird, macht er sich auf den Weg nach Zürich. Dort findet er heraus, dass er unter dem Namen Jason Bourne als Agent im Staatsdienst sowie als Auftragskiller tätig gewesen sein muss.

21:45 Uhr, Das Erste, Rebecka Martinsson – Nach alter Sitte, Krimi

Rebecka Martinsson (Sascha Zacharias) bleibt bei ihrer Entscheidung, in ihrer nordschwedischen Heimat zu bleiben. In der abgelegenen Bergregion Tornedalen übernimmt die Staatsanwältin einen undurchsichtigen Fall. Dort ist ein Kleinkrieg zwischen Rentierzüchtern, die der traditionellen Gemeinschaft der Samen angehören, und dem geschäftstüchtigen Bergführer Putte Larsson (Martin Sundbom) ausgebrochen. Der junge Züchter Jon Åppas (David Arnesen) wirft Larsson vor, dass illegale Jagdtouren die Jungtiere seines Clans gefährden.