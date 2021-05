TV-Tipps am Donnerstag

"The Great Wall": William Garin (Matt Damon) ist einer der letzten Überlebenden seiner Truppe (cg/spot)

13.05.2021 06:00 Uhr

In "The Great Wall" (RTL) kämpft Matt Damon auf der Chinesischen Mauer gegen Monster. Mila Kunis hat in "Bad Moms" (VOX) keine Lust mehr, eine perfekte Mutter zu sein. Das "Traumschiff" (ZDF) steuert unterdessen Tansania an.

20:15 Uhr, RTL, The Great Wall, Fantasyaction

Europäische Söldner werden auf ihrer Suche nach Schwarzpulver im chinesischen Kaiserreich von einer mysteriösen Kreatur angegriffen. Die Überlebenden, darunter William Garin (Matt Damon), kommen zwar mit dem Leben davon, landen jedoch wenig später in einer Zelle in der Chinesischen Mauer. Hinter Gittern erfahren sie das wahre Geheimnis des Weltkulturerbes: Es dient dem Schutz vor etwas unvorstellbar Schrecklichem, das über die Grenzen Chinas hinaus die Menschheit auszulöschen droht.

20:15 Uhr, VOX, Bad Moms, Komödie

Täglich opfert sich die dauergestresste Amy (Mila Kunis) für ihre Familie und ihren Job auf. Als sie erfährt, dass ihr Mann sie betrügt, beschließt die 32-Jährige, ihr Leben zu ändern. Amy pfeift auf alle Regeln und setzt den treulosen Gatten vor die Tür. Zusammen mit zwei Leidensgenossinnen schaltet sie ab sofort in den Party-Modus. So viel Unabhängigkeit ruft die spießige Gwendolyn (Christina Applegate) auf den Plan, die eine Intrige plant. Ring frei für den „Kampf der Mütter“.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Tansania, Urlaubsserie

Das „Traumschiff“ steuert ein Land mit atemberaubenden Landschaften und faszinierender Tierwelt an: Tansania. An Bord befindet sich das skurrile Freundespaar Felix Staudinger (Bernd Stegemann) und Justus Erbrecht (Heinrich Schafmeister), Vorsitzende eines Hobbyfotografenvereins. Obwohl die beiden seit Jahren befreundet sind, legen sie einmal jährlich ihre Freundschaft auf Eis und konkurrieren um das beste Foto.

20:15 Uhr, ZDFneo, Robin Hood, Abenteuerfilm

Im England um 1200 ist Robin Longstride (Russell Crowe) Bogenschütze im Heer von König Richard Löwenherz. Bei dem Versuch, eine französische Burg einzunehmen, wird Löwenherz von einem Pfeil getroffen. Der Tod des Königs ist für Robin und seine drei Mitstreiter Grund genug, nach England zurückzukehren. Doch der Eingriff in einen Überfall auf eine Gruppe von Kreuzrittern kostet auch Robins Freund und Vertrauten Robert Loxley das Leben. Dessen Tod weist ihm eine neue Bestimmung zu: Die Krone nach England bringen und Loxleys letzten Wunsch erfüllen.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten vom Schwarzwald, Mysterythriller

Bei einer Fahrt in den Schwarzwald wird die junge Lehrerin Inka (Nadja Uhl) über die Mitfahrzentrale von einer Frau, Katharina, mitgenommen. Doch bei einem Halt im Holltal verschwindet Katharina spurlos. Die ermittelnden Beamten glauben nicht an ein Verbrechen. Aber Katharinas Ex-Mann Matthias Auerbach (Heino Ferch), selbst Kriminaltechniker, ist nicht bereit, die Suche aufzugeben. Er reist ins Holltal, um – zum Leidwesen der Behörden – selbst nach Katharina zu fahnden. Die Atmosphäre in dem kleinen Dorf erweist sich als eisig.